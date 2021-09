Renders en specificaties van Nokia G50 volledig uitgelekt

Nokia komt binnenkort met de G50, een nieuwe smartphone in het budget-segment. Via Twitter zijn meerdere renders en een uitgebreide lijst aan specificaties van het toestel uitgelekt.

Nokia G50 krijgt 5G-ondersteuning en grote accu

We bespraken de Nokia G50 al eerder op Android Planet en inmiddels hebben we een duidelijk beeld van de nog onaangekondigde smartphone. Bekende lekker Roland Quandt lekte onlangs een hele rits aan renders en specificaties van het toestel uit via Twitter. Op basis hiervan lijkt de G50 een prima budget-smartphone te worden.

De smartphone krijgt een groot 6,82 inch-scherm, 4 gigabyte werkgeheugen en 128 gigabyte opslagruimte. Een Snapdragon 480-chip stuurt het toestel aan. Deze chip zagen we al in andere Nokia-smartphones, waaronder de Nokia X20. In praktijk blijkt de processor snel genoeg voor alledaagse taken. Ook fijn: de chip ondersteunt snel 5G-internet. Dankzij een accu van 4850mAh lijkt het toestel evengoed lekker lang mee te gaan.

Aan de achterzijde van de G50 vinden we drie camera’s. Dit zijn een 48 megapixel-hoofdlens, een 5 megapixel-groothoeklens en een dieptesensor met een lage resolutie van 2 megapixels. Aan de voorkant heeft Nokia een 8 megapixel-selfiecamera in een druppelvormige scherminkeping weggewerkt. Gebruikers kunnen het toestel ontgrendelen met de vingerafdrukscanner in de aan- en uitknop.

Nokia’s 3+3+3-strategie ook hier van toepassing

De Nokia G50 wordt waarschijnlijk onderdeel van een nieuwe strategie van Nokia: de ‘3+3+3-strategie’. Deze strategie houdt in dat Nokia drie jaar lang versie-updates uitrolt. Een smartphone die op de markt komt met Android 11, krijgt daardoor updates naar Android 12, 13 en Android 14. Ook krijgt ieder Nokia-toestel drie jaar lang beveiligingsupdates, zodat gebruikers zo veilig mogelijk van hun smartphone gebruik kunnen maken.

Tot slot biedt Nokia ook drie jaar garantie, waardoor jij je daar ook minder zorgen over hoeft te maken. Een barst in het scherm of waterschade vallen hier vanzelfsprekend niet onder. Het verbeterde updatebeleid is een fijne trend die we afgelopen tijd steeds vaker zien bij smartphonefabrikanten. Nokia past de 3+3+3-strategie naar verwachting ook toe bij de andere smartphones in de G-lijn: de G10 en G20.

De Nokia G50 ligt volgens Quandt straks in de winkels voor een prijs van zo'n 260 euro. Het toestel wordt beschikbaar in twee kleuren: donkerblauw en brons.

