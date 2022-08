‘Gelekte renders laten drie nieuwe Fitbit-modellen zien’

Het merk Fitbit lijkt met een aantal nieuwe smartwatches te komen. Onlangs verschenen namelijk officieel ogende renders van de aankomende Sense 2 en Versa 4-smartwatches en de Inspire 3-fitnesstracker.

Fitbit Sense 2, Versa 4 en Inspire 3 gelekt

Fitbit lijkt klaar te zijn voor een nieuwe generatie smartwatches en fitnesstrackers. Op de renders van de betrouwbare lekker Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) zien we de Fitbit Sense 2, Versa 4 en Inspire 3 in hoge resolutie – en er zijn een paar dingen die opvallen.

Fitbit Sense 2

De huidige Sense is het vlaggenschip van Fitbit’s slimme horloges. De kast is van RVS gemaakt en door de ingebouwde ECG-sensor registreer je in beter detail de status van je gezondheid. Bij de nieuwe Sense 2 lijkt het aanbod aan sensoren niet te verminderen en zitten er op de zijkant van het scherm twee vlakjes voor gezondheidswaarnemingen.





Qua design is er weinig veranderd bij de Sense 2. Hij komt met een afgerond vierkante kast met verwisselbare bandjes en heeft aan de zijkant een knop. In tegenstelling tot de touchknop op het vorige model lijkt het deze keer om een fysieke knop te gaan.

De positie van de microfoons is veranderd en de behuizing lijkt deze keer geen glanzende afwerking te hebben, maar mat. Hij komt in de kleuren zwart, grijs en goud.

Fitbit Versa 4

De Versa-lijn van Fitbit is in principe een beter betaalbare versie van de Sense, maar met minder sensoren aan boord. Op de Versa 4 zit ook de fysieke knop ter vervanging van het touchknopje van de Versa 3. Verder lijkt er weinig fysiek aan de smartwatch te veranderen. Op de afbeeldingen is te zien dat de Versa 4 in dezelfde kleuren komt als het vorige model, namelijk zwart en roségoud.



Fitbit Inspire 3

De volgende fitnesstracker van Fitbit krijgt de grootste designaanpassingen van het stel. De vorige Inspire 2 had namelijk een zwart-wit scherm en andere bandjes. Op de renders van de Inspire 3 zien we dat de kast, band en het scherm helemaal veranderd zijn.



Het display lijkt een langwerpig kleurenscherm te zijn, net als Fitbit’s Charge 5 bijvoorbeeld. Het design van de behuizing komt bij de Inspire 3 meer overeen met de Versa en Sense, maar is nog steeds langwerpig. Ook sluiten de bandjes nu aan op de kast. De Fitbit Inspire 3 is afgebeeld in geel, roze en zwart.

Prijs en beschikbaarheid

Over de prijzen van de nieuwe smartwatches en fitnesstracker is nog niks bekend, maar we kunnen wel kijken naar de prijzen van de voorgangers. De eerste Sense heeft een adviesprijs van 250 euro, de Versa 3 200 euro en de Inspire 2 100 euro. Wij verwachten dat de prijzen gelijk zullen blijven, of iets stijgen.

De Sense, Versa 3 en Inspire 2 kwamen in augustus 2020 uit, dus de kans is groot dat we de nieuwe modellen deze maand nog zien verschijnen.

Wat denk jij? Worden de nieuwe Fitbit-horloges een goede updrage? Laat het ons weten in de comments. Wil je meer weten over smartwatches en fitnesstrackers, check dan onze wearable-pagina. Download onze Android Planet-app voor al het laatste Android-nieuws, -reviews en -tips.

