‘Selfiecamera Lenovo-gamingsmartphone schuift uit de zijkant’

Op gelekte renders van de Lenovo Legion-gamingsmartphone is te zien dat het toestel een bijzondere camera krijgt. De selfiecamera schuift uit de zijkant.

Lenovo Legion met bijzondere camera

Het was al bekend dat Lenovo werkt aan een gamingsmartphone. Het toestel zou verschijnen in de Legion-productlijn van game-apparatuur. Website XDA Developers heeft de hand weten te leggen op marketingbeelden van het apparaat. Het eerste wat daarbij opvalt is de plaatsing van de selfiecamera.

De Lenovo Legion-smartphone heeft een scherm zonder notch. Dat betekent dat er voor de selfiecamera een andere oplossing is gevonden. In dit geval gaat het om een uitschuifbare selfiecamera. Anders dan bij de Huawei P Smart Pro of Motorola One Hyper schuift deze echter niet uit de bovenkant van het toestel, maar zit hij aan de zijkant.

90 Watt opladen, tweemaal usb-c

Het is nog niet helemaal duidelijk wat Lenovo voor ogen heeft met deze opmerkelijke plaatsing van de 20 megapixel-selfiecamera. Feit is wel dat het toestel direct een unieke uitstraling krijgt. Overigens heeft de Lenovo Legion meer aan boord om zich te onderscheiden van de rest.

Zo verklapte Lenovo zelf al in verschillende teasers dat het toestel ongekend snel oplaadt. De oplader heeft een capaciteit van 90 Watt. Daarmee gaat de 5000 mAh-accu in een halfuur van leeg naar helemaal vol.

Ter vergelijking: die capaciteit ligt tweemaal zo hoog als de snellader van de Samsung Galaxy S20 Ultra. Daarnaast heeft de Legion twee usb-c-ingangen voor de oplader. Eén aan de onderkant en één aan de zijkant. Zo zit de kabel nooit in de weg, ook niet als je tijdens het gamen moet opladen.

Overige specificaties ook indrukwekkend

Lenovo maakte eerder zelf al wat andere specificaties bekend. Zoals het hoort bij gamingsmartphones zijn ook de overige specificaties erg indrukwekkend. Het toestel draait op een krachtige Snapdragon 865-processor en heeft een scherm met een ververssnelheid van 144Hz.

Een speciaal koelsysteem met meerdere heatpipes zorgt dat de hardware niet oververhit tijdens het gamen. Achterop zitten 64 en 16 megapixel-camera’s. Ondanks dat Lenovo zelf al een tijdje geleden gestart is met teasers, is nog niet duidelijk wanneer het toestel daadwerkelijk uitkomt.

