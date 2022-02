‘Nieuwe renders gelekt: dit is de Motorola Moto G22’

Motorola komt binnenkort met een nieuw budgettoestel, de Moto G22. Daar zijn nu renders én specificaties van gelekt.

Eerste afbeeldingen Moto G22 gelekt

De Moto G-serie bestaat al sinds 2013. Ieder jaar brengt Motorola meerdere G-smartphones uit. Binnenkort komt daar de G22 bij; één van de goedkoopste modellen uit de G-lijn. Op de afbeeldingen zien we het toestel in verschillende kleuren. Dit zijn zilver, blauw, zwart en een soort turquoise. De achterkant heeft een metaalachtige uitstraling, maar is gewoon van plastic.

Aan de voorkant vinden we een groot 6,5 inch-scherm, met een selfiecamera in een klein gat. De randen om het scherm zijn vrij dun, maar helaas heeft het toestel wel een dikke kin. Dit is de rand aan de onderkant van het display. Hierdoor wordt de G22 naar verwachting alles behalve handzaam. Het scherm heeft overigens ook een relatief lage resolutie, maar wél een 90Hz-ververssnelheid. Hierdoor zien animaties er vloeiend uit.

De Moto G22 draait op een vrij onbekende MediaTek-chip, waar we geen snelheidsrecords van verwachten. Alledaagse taken kan het toestel naar verwachting echter prima aan. De G22 heeft 4GB aan werkgeheugen en 64GB opslag. Dat is niet heel veel, maar gelukkig kun je het geheugen uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

Vier twijfelachtige camera’s

Budgetsmartphones lijken wel een wedstrijd te voeren – wie het meeste camera’s heeft, die wint. De Moto G22 komt met zijn vier camera’s een heel eind. Het toestel heeft een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor.

Je hoeft waarschijnlijk niet al te veel van deze camera’s te verwachten, hoewel de 50 megapixel-hoofdcamera ons nog wel eens kan gaan verbazen. Toch vinden we het jammer dat Motorola wederom geld stopt in 2 megapixel-macrolenzen en dieptesensoren. De resolutie van deze lenzen is zo laag dat gebruikers er weinig aan hebben.

