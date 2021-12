‘Nieuwe renders en video van OnePlus 10 Pro gelekt, 11 januari te koop’

Nieuwe renders en een video van de OnePlus 10 Pro zijn verschenen. Verder lijkt het erop dat het toestel vanaf 11 januari in China te koop is.

OnePlus 10 Pro krijgt nieuw camera-ontwerp

De aankondiging van de OnePlus 10 Pro komt steeds dichterbij. Nieuwe renders en een video van het toptoestel tonen een strakke smartphone met een opvallend camerasysteem. De gelekte renders en de video zijn afkomstig van het Chinese Weibo. Hier lekken wel vaker vroegtijdig details uit over nieuwe smartphones.

De OnePlus 10 Pro lijkt zich net als zijn voorganger, de OnePlus 9 Pro, te richten op camerakwaliteit. De lenzen van de 10 Pro zien er imposant uit en zijn flink gegroeid. Verder valt de flitser op, die strak door OnePlus is weggewerkt. De fabrikant ontwikkelde het camerasysteem opnieuw in samenwerking met Hasselblad.

Vermoedelijk krijgt de 10 Pro een primaire lens van 48 megapixel. Ook de groothoeklens heeft een soortgelijke resolutie van 50 megapixel. De derde camera krijgt waarschijnlijk een 8 megapixel-sensor, om optisch (zonder kwaliteitsverlies) in te zoomen. Beelden zijn tot 3,3 keer dichterbij te halen.

De achterkant van het toestel is gemaakt van gemat glas en komt – als de renders geheel waarheidsgetrouw zijn – in ieder geval in de kleuren zwart en groen op de markt. Het ontwerp heeft van de zijkant iets weg van de Galaxy S21 Ultra. Beide toestellen hebben een cameramodule die vloeiend overloopt in de metalen rand.

Beschikbaar vanaf 11 januari (in China, tenminste)

Het nieuwe vlaggenschip van OnePlus is vanaf 11 januari beschikbaar in China, als we TechDroider mogen geloven. Wanneer het toestel in Nederland en de rest van de wereld verkrijgbaar is, is niet bekend. Het zou zomaar kunnen dat we in het Westen nog een paar maanden op de OnePlus 10 Pro moeten wachten.

Wij zijn erg benieuwd naar wat OnePlus voor ons in petto heeft. Ben jij van plan een OnePlus 10 Pro aan te schaffen? Zo ja, wat lijkt jou de vetste feature van het toestel? Laat het ons vooral even weten in de reacties onder dit artikel.

