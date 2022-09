Gerucht: bekijk hier de eerste renders van de OnePlus 11 Pro

Benieuwd naar het nieuwste high-end toestel van OnePlus? Check dan de eerste renders van de OnePlus 11 Pro, die online zijn gezet door een zeer betrouwbare bron.

‘Renders OnePlus 11 Pro tonen weer groot camera-eiland’

In samenwerking met SmartPrix heeft de bekende lekker OnLeaks renders online gezet van de aankomende OnePlus 11 Pro. Het gaat om met de computer samengestelde afbeeldingen op basis van blauwdrukken van het toestel zelf. De nieuwe Pro krijgt net als de OnePlus 10 Pro weer een groot camera-eiland op de achterzijde. Of we de 11 Pro in meerdere kleuren gaan zien is nog de vraag, de afbeeldingen tonen alleen een zwarte versie.

We zien weer een alert slider, het fysieke schuifje aan de zijkant om geluidsprofielen in te stellen. Bij de huidige OnePlus 10T was die niet meer aanwezig, volgens OnePlus omdat er intern ruimte nodig was voor andere hardware. Ook zien we de Hasselblad-branding weer, die we kennen van vorige modellen. Dat bedrijf en OnePlus zijn eerder een grootse samenwerking aangegaan om te zorgen voor betere foto’s en video’s.

Drie camera’s en high-end processor

Waar het eiland op de achterkant van de 10 Pro wat vierkant aandoet, is dat bij de 11 Pro juist rond. In de cirkel zijn drie camera’s verwerkt en een flitser. Wat die precies voor eigenschappen krijgen is nog de vraag. We gaan uit van een goede primaire sensor, groothoekcamera en een camera waarmee je wat optische zoom kunt gebruiken.

De frontcamera is verwerkt in een klein gaatje in het scherm en het toestel wordt aangedreven door de nog onaangekondigde Snapdragon 8 Gen 2-chip aldus de laatste geruchten. Andere vermeende specificaties bestaan uit een groot amoled-scherm met een hoge resolutie en ververssnelheid én afgeronde schermranden. Ook verwachten we meerdere versies qua werk- en opslaggeheugen en een snellaadfunctie om je vingers bij af te likken. De huidige 10T wordt geleverd met een 150 Watt-oplader, waardoor de batterij binnen een mum van tijd weer vol vers accusap zit.

Lees ook; OnePlus 10T review: snelheidsmonster doet duidelijke concessies

‘Release nog dit jaar’

Stiekem gaan we er vanuit dat dit het eerste toestel is van de fabrikant dat direct op de markt komt met Android 13. Volgens eerdere geruchten wordt de 11 Pro namelijk nog dit jaar gepresenteerd. Daarbij zal het wel gaan om een release in thuisland China, waarna het toestel begin 2023 verschijnt in Europa.

