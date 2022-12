‘Officiële persrender toont OnePlus 11 met rond camera-eiland’

De eerste officiële OnePlus 11 renders zijn verschenen en daarop zien we het toestel in vol ornaat in het groen en zwart! We zien verschillende OnePlus-kenmerken, maar ook wat nieuwe elementen.

OnePlus 11 renders: de eerste officiële

Het is wachten op de lancering van hét high-end vlaggenschip van OnePlus voor 2023. We hebben het natuurlijk over de OnePlus 11, waarover al heel wat informatie is verschenen. Nu is er een set officiële renders online gezet, waarop we de achterzijde van het toestel zien.

De afbeeldingen komen van de hand van de bekende lekker OnLeaks, die vaker als eerste plaatjes lekt. Het toestel komt sowieso op de markt in twee kleuren: Forest Emerald en Volcanic Black oftewel groen en zwart. Het lijkt er wel op dat er op verschillende markten nog andere kleuren beschikbaar worden. De groene variant krijgt een glimmende afwerking, terwijl de zwarte versie juist een matte finish krijgt. Bij beide versies is het camera-eiland wel opgetrokken uit glimmend materiaal.

Opvallend is het grote camera-eiland, waarbij nu gekozen is voor een cirkel met daarin drie sensoren én de ledflitser. De OnePlus 10 Pro had juist een vierkant eiland. Wel zien we dat het eiland weer doorloopt in het frame en daarin is tevens de Alert Slider verwerkt. Met dat fysieke schuifje regel je snel en makkelijk de instellingen voor geluidsprofielen.

Het Hasselblad-logo, de camerafabrikant waarmee OnePlus sinds enkele jaren samenwerkt, is wel verplaatst. Die was aan de linkerzijde van het eiland te vinden, terwijl die bij de OnePlus 11 in het midden geplaatst is.

Specificaties OnePlus 11 liggen ook al op straat

Alle specificaties van het toestel zijn ook al bekend en liegen er niet om. Het scherm heeft een diagonaal van 6,67 inch met een QHD+-resolutie en maximale ververssnelheid van 120Hz. Er is maximaal 16GB werkgeheugen aanwezig, evenals 256GB interne opslag en de processor is de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 2.

Er zijn in totaal vier camera’s aanwezig, waaronder de 16 megapixel-frontcamera. De hoofdsensor heeft een resolutie van 50 megapixel. Ook een groothoeksensor is aanwezig welke een 48 megapixel-sensor aan boord heeft. Om wat te zoomen maak je gebruik van de derde camera op de achterzijde. Hoeveel keer dat kan is onbekend, maar er wordt gesproken over slechts tweemaal. De batterij krijgt een capaciteit van 5000 mAh en opladen zou kunnen met maximaal 100 Watt.

We verwachten dat het toestel in het eerste kwartaal van 2023 verschijnt in Europa. Wel kan het zo zijn dat ‘ie al eerder voor China wordt gepresenteerd. Natuurlijk houden we je op de hoogte van al het OnePlus-nieuws. Houd de website dus in de gaten en natuurlijk onze socials: Twitter, Instagram en Facebook.

