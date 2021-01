‘Renders tonen Oppo Find X3 Pro met sierlijk camera-eiland’

Er zijn vermeende renders verschenen van de Oppo Find X3 Pro. Het nieuwe toptoestel van de Chinese smartphonemaker lijkt een sierlijk camera-eiland te krijgen met zachte glooiingen.

Oppo Find X3 Pro te zien op nieuwe renders

De betrouwbare telecomjournalist Evan Blass heeft renders online gezet van de Oppo Find X3 Pro. Daardoor hebben we nu een goed idee van hoe de high-end smartphone er ongeveer uit komt te zien. Het meest opvallende onderdeel van het ontwerp is het camera-eiland. Dat heeft veel weg van het exemplaar op de iPhone 12 Pro. We zien drie grote lenzen, één kleinere en de flitser. Het eiland heeft bovendien zachte glooiingen, waardoor hij sierlijk uit de behuizing steekt.

Eerder bracht Blass details naar buiten over de specificaties van de Oppo Find X3 Pro. Daardoor wisten we al dat zowel de primaire camera als de ultragroothoeklens waarschijnlijk een resolutie krijgen van 50 megapixel. Er is ook een 13 megapixel-telecamera aanwezig waarmee je in kunt zoomen.

De kleine lens op de Find X3 Pro is de meest unieke. Het gaat om een 3 megapixel-macrocamera met ‘microscoopfunctie’. Deze kan objecten maar liefst 25 keer vergroten. Bovendien zou de lens omringd worden door ledjes die in elke situatie voor de juiste belichting moeten zorgen.

Snelle processor en uitstekend scherm

De Oppo Find X3 Pro heeft ook onder de motorkap veel meer te bieden. De smartphone draait volgens Blass op de nieuwe en razendsnelle Snapdragon 888-processor. De accu heeft een capaciteit van 4500 mAh. Je kunt hem opladen met 65 Watt, waardoor de batterij binnen een mum van tijd weer vol zit. Als je je smartphone liever draadloos van stroom voorziet, is de snelheid beperkt tot 30 Watt.

Daarnaast zou het toestel een 6,7 inch-scherm krijgen met afgebogen randen. De resolutie is met 3216 bij 1440 pixels erg hoog en bovendien kan het display maar liefst 1 miljard kleuren weergeven. De meeste smartphones blijven steken op 16 miljoen. Ook zou het scherm een variabele ververssnelheid hebben tussen 1 en 120Hz. Als je door je sociale media scrollt zal het display 120 keer per seconde verversen, waardoor het beeld er erg vloeiend uitziet.

Release in maart of april

Volgens Blass brengt Oppo de Find X3 Pro eind maart of begin april op de markt. Ook zijn voorganger, de Oppo Find X2 Pro, verscheen vorig jaar in maart. Wat we van dat toestel vonden lees je in onze review van de Oppo Find X2 Pro. Tot slot heeft Oppo zelf ook een korte teaser geplaatst op Weibo over een aankomende lancering in maart. Alles wijst er dus op, dat we dan het nieuwe vlaggenschip gaan zien.

Het beloven drukke maanden te worden in Android-land. Op 14 januari presenteert Samsung de Galaxy S21-serie. De OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro verwachten we net als de Oppo Find X3 Pro in maart of april.

