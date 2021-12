‘Gelekte renders van Oppo Find X4 Pro tonen apart camera-ontwerp’

Oppo komt begin 2022 naar verwachting met een nieuw toptoestel, de Oppo Find X4 Pro (of Find X5 Pro). Renders van de smartphone zijn al online verschenen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Afbeeldingen van nieuw Oppo-vlaggenschip gelekt

Het Chinese Oppo werkt net als alle andere fabrikanten aan een nieuwe smartphone-lineup voor 2022. Renders van de Oppo Find X4 Pro – of Find X5 Pro, aangezien nummer 4 een ongeluksgetal is in China – verschenen onlangs op het Twitter-account van de bekende lekker OnLeaks.

I'm back from the Future with stunning 5K renders providing your very first look at which I assume will be released as the #Oppo Find X3 Pro successor and thus, likely marketed as #OppoFindX4Pro or #OppoFindX5Pro… #FutureSquad



On behalf of @prepp_in -> https://t.co/l2VL350Uyn pic.twitter.com/yMTa1FGoYc — Steve H.McFly (@OnLeaks) December 28, 2021

De renders vallen vooral op door het bijzondere camera-ontwerp. Het eiland waarop de lenzen zich bevinden is namelijk niet vierkant of rechthoekig, zoals dat bij de meeste smartphones het geval is. Aan de onderkant loopt de cameramodule schuin af. Dit geeft de smartphone een herkenbaar ontwerp. Of het er mooi uitziet is echter een ander verhaal – daar zijn we op de redactie van Android Planet nog niet helemaal over uit. Opvallend is dat de microscoopcamera van de Find X3 Pro niet aanwezig lijkt.

Verder lijkt het toestel behoorlijk op zijn voorganger, de Oppo Find X3 Pro. Beide toestellen hebben een groot scherm met randen die iets aflopen. Ook zien we in de linkerbovenhoek opnieuw een gaatje voor de selfiecamera. Oppo heeft anno 2022 dus nog geen manier gevonden om deze onder het scherm weg te werken. Daar zullen we nog even op moeten wachten.

Meer over de Oppo Find X4 Pro

Veel over het nieuwe toptoestel van Oppo weten we nog niet. Wel zijn we er vrij zeker van dat het toestel een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 onder de motorkap krijgt. Dit is de snelste mobiele chip die Qualcomm momenteel maakt. Ook krijgt de telefoon als eerste Oppo-smartphone een MariSilicon X-chip, die door Oppo zelf is ontwikkeld. Deze chip zou de cameraprestaties enorm verbeteren.

De gelekte renders in dit artikel zijn gebaseerd op ‘vroege prototype-tekeningen’. Dat betekent dat het toestel er uiteindelijk heel anders uit kan gaan zien. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Oppo Find X4 Pro? Houd dan de website goed in de gaten.

Krijg je maar geen genoeg van Android Planet? Download dan even de Android Planet-app, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en volg ons natuurlijk op social media: Facebook, Instagram en Twitter. Zo mis je niets!