‘Renders laten opvolger OnePlus Nord N10 5G zien’

De OnePlus Nord N10 5G is pas een paar maanden verkrijgbaar, maar toch zijn er al renders verschenen van zijn opvolger. OnePlus lijkt weinig te veranderen aan het ontwerp van de smartphone.

‘Opvolger OnePlus Nord N10 5G te zien op renders’

OnePlus lijkt de voordelige Nord-serie dit jaar verder uit te willen breiden. Er zijn renders verschenen van wat de opvolger van de OnePlus Nord N10 5G moet worden. Ze zijn online gezet door lekker OnLeaks, die vaker afbeeldingen van onaangekondigde smartphones publiceert. Renders komen niet per se volledig overeen met het uiteindelijke ontwerp, maar geven wel een goede indicatie.

Aan het design van de smartphone verandert weinig. Het toestel krijgt opnieuw een display van 6,49 inch met een klein gaatje voor de selfiecamera. Ook de afmetingen zijn nagenoeg hetzelfde, al lijkt de ‘kin’ aan de onderkant iets dunner. Daarnaast behoudt het toestel een koptelefoonaansluiting. Wat wél anders is: de vingerafdrukscanner zit niet meer op de achterkant, maar in de aan-uitknop.

Verdere specificaties ontbreken nog. Wel krijgt de opvolger van de OnePlus Nord N10 5G drie camera’s op de achterkant, zo laten de renders zien. Dat is er opvallend genoeg eentje minder dan zijn voorganger. Toch hoeven we daar niet om te treuren. In onze review van de eerste Nord N10 5G beklaagden we ons over de matige kwaliteit van twee van de vier camera’s. Misschien kiest OnePlus dit keer voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.

De OnePlus 9-serie wordt dinsdag aangekondigd

Wanneer OnePlus de opvolger van de Nord N10 5G aankondigt, is niet bekend. Vermoedelijk zal dat nog minstens enkele maanden duren. Aanstaande dinsdag, 23 maart, is het eerst tijd voor de presentatie van de premium OnePlus 9-serie.

Tijdens dit event kondigt de smartphonemaker drie nieuwe toestellen aan: de OnePlus 9, de OnePlus 9 Pro en de goedkopere OnePlus 9R. We hebben alle informatie over de OnePlus 9-serie voor je op een rijtje gezet. Daarnaast verwachten we dat ook de OnePlus Watch het levenslicht ziet. Dat is de eerste smartwatch van het bedrijf.

