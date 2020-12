Er is al het één en ander over de Samsung Galaxy A32 5G bekend. Nu komen daar nog eens renders van OnLeaks bovenop. Hierdoor hebben we een nog beter beeld van het betaalbare en ‘grootse’ 5G-toestel van Samsung.

Samsung Galaxy A32 5G renders schetsen haarscherp beeld

De eerste uitgelekte beelden van de A32 5G waren nog wat vaag. Enkele ontwerpelementen bleven nog geheim. Gelukkig onthult OnLeaks nu deze verborgen onderdelen met de Samsung Galaxy A32 5G renders die hij via Voice deelt. De afbeeldingen zijn zo gedetailleerd dat ze rechtstreeks van Samsung lijken te komen.

De renders tonen dat het toestel drie camera’s aan de achterkant heeft. Deze zijn niet verwerkt in één grote camerabult, maar zijn los van elkaar in het toestel verwerkt. Hierdoor oogt het ontwerp van de achterkant frisser. De primaire camera is naar verluidt maar liefst 48 megapixels. Verder heeft het toestel ook een dieptesensor van 2 megapixels. Met deze extra sensor kun je net wat meer diepte aan je foto’s toevoegen. Dit komt bijvoorbeeld goed van pas wanneer je een portretfoto maakt.

De voorkant van de Galaxy A32 is een stukje gewoner. Uiteraard is er een frontcamera in het toestel verwerkt. Met een kleine v-notch neemt de selfiecamera slechts een klein deel van het scherm in.

Groot, groter, grootst: Samsung pakt uit met de betaalbare Galaxy A32 5G

Het scherm beslaat 6,5 inch en het toestel is in totaal 16,4 bij 7,6 centimeter groot en 0,9 centimeter dik. Hierdoor is de Samsung Galaxy A32 5G qua afmetingen vergelijkbaar met de iPhone 12 Pro Max. Kortom: het is een flink toestel.

De vingerafdrukscanner is verwerkt in de aan- en uitknop aan de rechterkant van het toestel. Dit is veruit één van de handigste plekken om de sensor in te verwerken. Verder is het apparaat voorzien van een usb-c-oplaadpoort en een koptelefoon aansluiting.

Informatie over de processor, het geheugen en de beeldschermresolutie is er vooralsnog niet. Wel is het toestel, zoals de naam al verraadt, klaar voor 5G. Naar verluidt wordt de Galaxy A32 de meest betaalbare 5G-telefoon. Zelfs goedkoper dan de Samsung Galaxy A42 5G. Deze werd onlangs nog gelanceerd in Europa.

Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de A32 5G officieel onthult. Volgens de laatste geruchten kunnen we het toestel over een paar maanden al in de winkels verwachten. Echter, kan dit altijd nog in de werkelijkheid anders uitvallen.

