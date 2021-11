Renders Samsung Galaxy A33 5G laten het budgettoestel van alle kanten zien

Nieuwe renders geven ons een eerste blik op de aankomende Samsung Galaxy A33 5G. Ook diverse specificaties van het budgettoestel liggen al op straat.

Samsung Galaxy A33 5G te zien op renders

Dankzij renders van OnLeaks, gepubliceerd op 91Mobiles, weten we nu hoe de Samsung Galaxy A33 5G eruit zal zien. De afbeeldingen tonen een betaalbare smartphone die erg lijkt op zijn voorganger, de Samsung Galaxy A32 5G. Wel heeft de notch een iets andere vorm. Ook liggen de camera’s niet langer los op de behuizing. Samsung heeft ze nu ondergebracht in een meer traditioneel camera-eiland.

Over de cameras’s gesproken: de Samsung Galaxy A33 5G krijgt er wederom vier op de achterkant. Waarschijnlijk gaat het om een primaire camera, ultragroothoeklens, macrocamera en dieptesensor. Dezelfde camera’s vonden we ook op de A32. Volgens OnLeaks heeft Samsung ze wel verbeterd.

De Galaxy A33 5G krijgt verder een 6,4 inch-oled-scherm met full-hd-resolutie. Dat is iets kleiner dan het display van zijn voorganger, dat een formaat van 6,5 inch had. In onze review van de Samsung Galaxy A32 5G waren we echter niet te spreken over de kwaliteit van het scherm. Het ging om een korrelig lcd-display. De A33 5G moet op dit vlak dus voor een flinke verbetering zorgen.

De smartphone zou 159,7 millimeter lang zijn en 74 millimeter breed. De dikte bedraagt vermoedelijk 9,1 millimeter. Opvallend is dat de smartphone niet meer over een koptelefoonaansluiting beschikt. De A32 had die nog wel. Je kunt het toestel straks kopen in de kleuren oranje, lichtblauw, zwart en wit.

Release is waarschijnlijk in januari

Vermoedelijk presenteert Samsung de Galaxy A33 5G in januari 2022. Of het toestel dan ook direct bij ons in de winkel ligt, is nog niet bekend.

Het worden hoe dan ook drukke maanden voor Samsung. Naast de A33 brengt het bedrijf begin volgend jaar ook de langverwachte Samsung Galaxy S21 FE uit. Dat is een goedkopere versie van de Galaxy S21. Daarna kunnen we ons opmaken voor de vlaggenschepen van 2022: de Samsung Galaxy S22-serie. Volgens geruchten liggen deze modellen half februari in de schappen.

