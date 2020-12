De Samsung Galaxy A72 5G lijkt volgens gelekte renders sterk op zijn voorganger, de Samsung Galaxy A71. Check hier de gedetailleerde afbeeldingen van de hoge middenklasser uit Samsungs populaire A-serie.

Renders Samsung Galaxy A72 5G tonen toestel in detail

De Samsung Galaxy A72 5G ziet er volgens renders van OnLeaks vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger de Samsung Galaxy A71. Ook de A72 krijgt weer een 6,7-inch plat oled-scherm dat vrijwel de gehele voorkant vult. In het midden zit een gaatje voor de selfiecamera.

De afmetingen van het toestel zijn ook bekend. De Galaxy A72 is 1165 x 77,4 x 8,1 millimeter groot. In het scherm is een vingerafdrukscanner verwerkt. Aan de achterkant heeft de hoge middenklasser een viertal lenzen in een grote rechthoekige camerabult. De hoofdcameralens is op zijn minst 64 megapixels, aldus Onleaks. Over de andere lenzen heeft de telecominsider nog geen details.

De renders van Onleaks ontkrachten helaas eerdere geruchten over een vijftal camera’s aan de achterkant van de A72. Dit gebeurde ook al met de gelekte renders van een smartphonehoesjes-fabrikant.

Galaxy A72 5G specificaties blijven nog onbekend

Wat er onder de motorkap van de Galaxy A72 5G afspeelt blijft onbekend. Ook insider Onleaks kan hier nog niets met zekerheid over zeggen. Het enige gerucht komt van SamMobile. De website verwacht dat het toestel aangedreven wordt door de Exynos 1080 SoC-processor, de nieuwe chipset van Samsung.

De exacte lanceringsdatum van de Samsung Galaxy A72 5G is nog niet bekend. Over de verkoopprijs durft Onleaks wel zijn verwachtingen te delen. Waarschijnlijk gaat het toestel voor 599 euro over de toonbank.

Langzaamaan wordt er meer bekend over de line-up van de Galaxy A-serie voor 2021. Eerder verschenen al renders van de Galaxy A52 5G en Galaxy A32. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond de populaire A-serie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of download de Android Planet-app.

