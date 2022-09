‘Renders laten Samsung Galaxy S23 zien met nieuw camera-eiland’

Er zijn eerste renders verschenen van zowel de Samsung Galaxy S23 als S23 Plus. Beide toestellen lijken sterk op elkaar en krijgen een nieuw camera-eiland. Verder verandert er weinig aan het ontwerp.

‘Samsung Galaxy S23 te zien op renders’

Het duurt nog wel even voor de Samsung Galaxy S23-serie verschijnt, maar toch zijn er al renders opgedoken. De bekende lekker OnLeaks maakte computerafbeeldingen van de Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus. Die geven doorgaans een goed beeld van het uiteindelijke ontwerp, al kunnen er nog kleine foutjes in zitten.

De renders laten zien dat Samsung het ontwerp ten opzichte van de Galaxy S22 en S22 Plus niet drastisch aanpast. De hoeken van het scherm lijken iets ronder te zijn, maar verder zijn de verschillen aan de voorkant heel klein. De achterkant toont een grotere verandering. De camera’s zitten niet langer in een uitstulping, maar zijn los op de behuizing ‘geplakt’. Dat kennen we natuurlijk van de Samsung Galaxy S22 Ultra. De Koreaanse fabrikant lijkt het ontwerp van de hele S23-serie dus dichter naar elkaar toe te trekken.

S23 S23 S23 Plus



De Galaxy S23 heeft net als de S22 een 6,1 inch-scherm, terwijl de S23 Plus weer een 6,6 inch-display krijgt. Toch worden de toestellen een paar tienden van een millimeter dikker en langer dan hun voorgangers. Mogelijk gebruikt Samsung die ruimte voor een grotere batterij. Dat zou goed nieuws zijn, want in onze review van de Samsung Galaxy S22 waren we niet erg te spreken over de accuduur.

Dit weten we al over de Samsung Galaxy S23

Samsung presenteert de S23-serie waarschijnlijk in januari of februari volgend jaar. Naast de gewone S23 en de S23 Plus krijgen we ook weer een S23 Ultra. Mogelijk draaien alle modellen ook in Nederland op een nieuwe Snapdragon-chip. Dat zou goed nieuws zijn. Die zijn namelijk sneller en efficiënter dan de eigen Exynos-chips die Samsung bij ons doorgaans in de S-toestellen stopt.

Verder lijken de S23-modellen geen heel grote upgrades te worden. Wel zou de S23 Ultra een nieuwe 200 megapixel-camera krijgen.

