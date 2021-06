Officiële renders van de Samsung Galaxy Watch 4 laten het nieuwe ontwerp van de smartwatch in volle glorie zien. Samsung zou het slimme horloge al op 28 juni, aanstaande maandag, willen presteren.

‘Samsung Galaxy Watch 4 te zien op renders’

Heeft Samsung ons allemaal bij de neus genomen? Dat zou zomaar kunnen. Eerder deze week lekten er afbeeldingen van de eerste Samsung Watch met Wear OS, Googles besturingssysteem voor slimme horloges. We gingen er toen nog vanuit dat het om de Galaxy Watch Active 4 ging. Nu lijkt het erop dat dat horloge helemaal niet bestaat.

91Mobiles heeft naar eigen zeggen namelijk officiële renders van de Samsung Galaxy Watch 4 gepubliceerd. Die komen sterk overeen met de foto’s die we eerder zagen. Volgens de website brengt Samsung überhaupt geen nieuw Active-horloge uit. In plaats daarvan groeit de Galaxy Watch 4 qua design naar de Active-lijn toe.

Zo zijn de knoppen aan de zijkant veel platter en steken ze minder ver uit de behuizing dan op de Samsung Galaxy Watch 3. Dat is natuurlijk handig tijdens het sporten, want je blijft minder snel haken. Ook lijken de bandjes vrijwel naadloos aan te sluiten op de behuizing. Dat zorgt voor een erg gestroomlijnd ontwerp.

De Samsung Galaxy Watch 4 zal opnieuw verkrijgbaar zijn in twee maten: 40 millimeter voor de kleinere pols en 44 millimeter als je wat dikkere armen hebt. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart, zilver, donkergroen en rosé goud.

Samsung stapt over op Wear OS

Bestaande smartwatches van Samsung draaien op het zelfontwikkelde Tizen. Met de Galaxy Watch 4 stapt het bedrijf hoogstwaarschijnlijk over op Wear OS. Dat is het besturingssysteem dat Google ontwierp voor slimme horloges. Vermoedelijk gaat het wel om een aangepaste versie van de software.

Op 28 juni houdt Samsung een evenement dat gericht is op het heruitvinden van de smartwatch. We verwachten dan naast de presentatie van de Galaxy Watch 4 ook meer te horen over Samsung plannen met Wear OS.

