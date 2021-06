Een bekende lekker heeft renders van de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 online gezet. Het lijkt te gaan om officiële persafbeeldingen, die een goed beeld geven van beide vouwtelefoons.

‘Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 te zien op renders’

De betrouwbare lekker Evan Blass heeft officiële renders van de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 gedeeld. De foto’s komen grotendeels overeen met eerdere geruchten, maar laten toch ook iets opvallends zien.

We gingen er lange tijd vanuit dat de Galaxy Z Fold 3 een frontcamera onder het scherm zou krijgen. Met zo’n camera zit er geen gaatje meer in het display, zodat je zonder ‘obstakels’ kunt genieten van bijvoorbeeld je favoriete film of serie.

Wie goed naar de foto’s kijkt, ziet echter gewoon een lens zitten. Wellicht tonen de renders hoe de camera eruitziet als hij in gebruik is en door het scherm heen ‘schijnt’. We vermoeden echter dat Samsung op een officiële foto zou willen pochen met de onzichtbare lens. Misschien vindt het bedrijf de techniek nog niet goed genoeg voor een camera onder het display.

Wel lijken de foto’s van Blass te bevestigen dat de Galaxy Z Fold 3 ondersteuning krijgt voor de S Pen. We kennen de stylus vooral van de Samsung Galaxy Note-serie. Je kunt het slimme pennetje ook gebruiken op de Samsung Galaxy S21 Ultra.

De render van de Samsung Galaxy Z Flip 3 toont minder verrassingen. Deze opvolger van de Samsung Galaxy Z Flip krijgt een groter schermpje aan de buitenkant. Dat maakt het makkelijker om je notificaties te checken. Er zitten wederom twee camera’s op het toestel. Hopelijk zijn die flink verbeterd. Zoals je in onze review van de eerste Galaxy Z Flip kunt lezen, waren we niet erg onder de indruk van de kwaliteit van de foto’s.

Dit weten we al over Samsungs nieuwe vouwtelefoons

We denken al best veel te weten over Samsungs nieuwe vouwtelefoons. Zo zou de Galaxy Z Fold 3 goedkoper worden dan zijn voorganger. Mogelijk heeft de Galaxy Z Flip 3 een 120Hz-scherm, wat zorgt voor soepele beelden. De release van zowel de Samsung Galaxy Z Fold 3 als de Flip 3 zou op 27 augustus zijn.

