‘Renders van Samsung Galaxy Z Fold 3 tonen het toestel van alle kanten’

Er zijn nieuwe renders van de Samsung Galaxy Z Fold 3 opgedoken, waarop het toestel in vol ornaat te zien is. Alle hoeken en kleuren van de nieuwe vouwtelefoon liggen nu op straat en laten weinig aan de verbeelding over.

Samsung Galaxy Z Fold 3 komt in een aantal nieuwe kleuren

91mobiles heeft nieuwe renders van nog onaangekondigde Samsung Galaxy Z Fold 3 uitgelekt. Het toestel is nu al maanden het onderwerp van vele geruchten en lekken. Het design van de nieuwe vouwtelefoon lijkt op dat van zijn voorganger, de Galaxy Z Fold 2. Wel zijn er een aantal aanpassingen gemaakt. Zo lijken de randen om het scherm een stukje dunner en heeft het camera-eiland een nieuw ontwerp.

De renders tonen de Galaxy Z Fold 3 in twee nieuwe kleuren, waaronder een zilveren uitvoering met een parelachtige tint. Daarnaast kun je het toestel straks in een donkergroene uitvoering kopen. Natuurlijk komt Samsung ook nog gewoon met een zwarte versie van de vouwtelefoon. Alle kleuropties krijgen een achterkant van gemat glas.

Een selfiecamera onder het scherm, of toch niet?

De nieuwe renders zorgden voor verwarring over de selfiecamera van het toestel. Er gaat al lange tijd een gerucht dat de Samsung Galaxy Z Fold 3 een camera onder het scherm zou krijgen. In eerder uitgelekte renders was de selfiecamera echter duidelijk zichtbaar, waardoor het gerucht bij het grofvuil belandde. In deze nieuwe renders lijkt de camera zich echter wél onder het scherm te bevinden.

Of de camera uiteindelijk wel of niet onder het scherm te vinden is, zullen we moeten afwachten. Samsung kondigt de Galaxy Z Fold 3 samen met de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Watch 4 naar verwachting op 27 augustus aan. Tot die tijd kunnen we alleen maar gissen.

Meer over Samsungs nieuwe vouwtelefoons

We denken al aardig wat te weten over Samsungs nieuwe vouwtelefoons. Zo zou de Galaxy Z Fold 3 goedkoper worden dan zijn voorganger. Mogelijk hebben de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 een 120Hz-scherm, wat zorgt voor soepele beelden. Ook krijgt de Z Fold 3 naar verluidt ondersteuning voor de populaire S Pen.

