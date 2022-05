‘Renders laten verfijnd ontwerp Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 zien’

Er zijn renders opgedoken van de Samsung Galaxy Z Fold 4 én Galaxy Z Flip 4. Deze vouwbare smartphones komen waarschijnlijk in augustus op de markt. Als de afbeeldingen kloppen, verandert Samsung weinig aan het ontwerp van de toestellen.

‘Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 te zien op renders’

Het lijkt nog niet zo lang geleden dat Samsung de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 presenteerde. Deze vouwbare smartphones waren op diverse punten verbeterd ten opzichte van hun voorgangers. Dit jaar lijkt het Zuid-Koreaanse bedrijf het iets rustiger aan te doen. Renders van de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4, gemaakt door de betrouwbare lekker OnLeaks, laten maar weinig grote veranderingen zien.

Samsung heeft het ontwerp vooral verfijnd. De Galaxy Z Fold 4, die je openvouwt tot een compacte tablet, is iets minder lang, maar wel dikker dan de Z Fold 3. Mogelijk stopt Samsung een grotere batterij in de behuizing en krijgt het scherm een licht gewijzigde beeldverhouding. De enige echt opvallende verandering zien we bij de camera’s. Net als de Galaxy S22 Ultra heeft de Z Fold 4 geen eiland, maar zijn de lenzen rechtsreeks op de behuizing geplakt.

Samsung Galaxy Z Fold 4 Samsung Galaxy Z Flip 4

Bij de Galaxy Z Flip 4 zijn nog minder veranderingen te zien. Sterker nog: de klaptelefoon lijkt op het eerste gezicht identiek aan zijn voorganger. Wel is ook dit toestel ietsje dikker. De reden laat zich raden: we lazen eerder al dat de Samsung Galaxy Z Flip 4 een grotere accu krijgt. Dat is goed nieuws, want we waren in onze review van de Galaxy Z Flip 3 niet erg onder de indruk van de batterijduur.

Dit weten we al over Samsungs nieuwe vouwtelefoons

Als gezegd presenteert Samsung de Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 waarschijnlijk tijdens een Unpacked-evenement in augustus. Er is nog niet zoveel bekend over de smartphones. Mogelijk draaien ze allebei op de Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chip. Dat zou de snelste processor van dat moment zijn.

Vermoedelijk krijgt de Galaxy Z Fold 4 daarnaast een verbeterde selfiecamera onder het scherm. Die gebruikte Samsung voor het eerst op de Galaxy Z Fold 3, maar de kwaliteit was niet geweldig. Bovendien merkten we in onze Galaxy Z Fold 3 review op dat je hem toch gewoon zag zitten.

