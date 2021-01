Renders: Sony Xperia 1 III krijgt een vertrouwd design

De Sony Xperia 1 III lijkt sterk op zijn voorganger. Dat blijkt uit renders die van het toestel zijn verschenen. De Xperia 1 III wordt het nieuwe vlaggenschip van Sony.

‘Renders laten Sony Xperia 1 III zien’

Sony geeft de Xperia 1 III nagenoeg hetzelfde design als zijn voorganger, de Sony Xperia 1 II. Dat blijkt uit renders van OnLeaks. De doorgaans betrouwbare telecominsider deelt regelmatig afbeeldingen van nog niet aangekondigde smartphones. Daardoor hebben we nu al een goed beeld van hoe Sony’s nieuwe vlaggenschip eruitziet.

De Sony Xperia 1 III krijgt net als het vorige model een 6,5 inch-oled-scherm met een hoge 4K-resolutie en een beeldverhouding van 21 bij 9. Veel films worden in dit formaat opgenomen, waardoor je dus een mini-bioscoop in je broekzak hebt.

Het toestel zou met 161,1 bij 67,3 millimeter wel iets kleiner zijn dan de Xperia 1 II. Sony heeft de bezels dus dunner gemaakt, al houdt de fabrikant vast aan relatief grote randen onder en boven het display. Naast de stereospeakers vinden we daar ook de frontcamera. De telefoon heeft dus geen gaatje of notch in het scherm.

Uit de renders van de Sony Xperia 1 III blijkt verder dat het toestel wederom drie camera’s op de achterkant krijgt. Over de specificaties van de primaire sensor is nog niets bekend, maar de telecamera lijkt een flinke upgrade te worden. Het gaat namelijk om een periscooplens, waarmee je vermoedelijk ver in kunt zoomen zonder kwaliteitsverlies. Daarnaast is er wederom een Time of Flight-sensor aanwezig die diepte-informatie verzamelt. Dat moet zorgen voor nauwkeurige portretten.

High-end specificaties, hoge prijs

Eind december lekten de eerste specificaties van de Sony Xperia 1 III al uit. De smartphone draait waarschijnlijk op de high-end Snapdragon 888, krijgt 8GB werkgeheugen en 256GB opslag. Er is volgens OnLeaks een geheugenkaartslot aanwezig waarmee je de opslagruimte uit kunt breiden. Goed nieuws voor audiofielen: de Sony Xperia 1 III beschikt waarschijnlijk ook over een ‘ouderwetse’ koptelefoonaansluiting.

Wat de telefoon gaat kosten is nog onbekend, maar goedkoop zal het toestel niet zijn. Zijn voorganger ging in Nederland voor 1199 euro over de toonbank. We schreven in onze review van de Sony Xperia 1 II dat we dat eigenlijk te duur vonden.

