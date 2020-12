Renders Xiaomi Mi 11 tonen het volledige ontwerp

Er zijn officiële renders van de komende Xiaomi Mi 11-smartphone verschenen. Dit toestel is de eerste telefoon met de nieuwe Snapdragon 888-processor en verschijnt in onder andere in een zwarte en lichtblauwe uitvoering. De telefoon wordt op 28 december officieel aangekondigd.

Renders Xiaomi Mi 11 tonen toestel in detail

Uit de renders van Weibo blijkt dat het nieuwste Xiaomi-toestel naast de gloednieuwe Snapdragon 888-chip ook andere interessante specificaties heeft. Zo is op de afbeeldingen te zien dat de Xiaomi Mi 11 voorzien is van een vierkante camerabult met afgeronde hoeken. In totaal heeft het toestel drie camera’s, waaronder een een enorme 108 megapixel-hoofdcamera,

De afbeeldingen bevestigen ook dat het toestel een 13-megapixelcamera met groothoeklens en een macrocamera van vijf megapixel krijgt. Daarbij lijkt het erop dat het toestel verschijnt in vier verschillende kleuren. Respectievelijk zwart, wit, lila en lichtblauw.

Inmiddels zijn er ook foto’s van het toestel in het echt verschenen, deze foto’s lijken de de renders te bevestigen. Daarnaast toont een foto ook wat er onder de motorkap afspeelt. Zo is het toestel onder andere voorzien van een MIUI 12-skin op basis van Android 11.

Zowel de renders als de foto’s laten weinig van de voorkant zien. Wel lijkt het toestel dunne randen te hebben en een iets smallere kin dan zijn voorganger de Xiaomi Mi 10. Over de plaatsing van de notch of het cameragat is nog niks bekend. Wel leert de voorganger van de Mi 11 ons dat het waarschijnlijk om een cameragat linksboven het scherm gaat.

Wat we al denken te weten over de Mi 11

De Chinese fabrikant heeft laten weten dat het op 28 december de Mi 11 presenteert. Met deze vroege lancering hoopt Xiaomi de concurrentie voor te blijven. Samsung presenteert namelijk haar Galaxy S21-lijn in januari en ook OnePlus zou nieuwe toestellen eerder willen presenteren dan normaal.

Wat we verder al denken te weten over de aankomende Mi 11 hebben we eerder voor je op een rij gezet. Naast de Mi 11, verwachten we ook een Mi 11 Pro en misschien wel meer toestellen. Naast de nieuwe Snapdragon 888-soc, die onder andere beschikt over een geïntegreerd 5G-modem en een drievoudige image signal processor, verwachten we ook de toepassing van Gorilla Glass Victus.

Wil je op de hoogte blijven over de Xiaomi Mi 11 en de onthulling eind december? Houd zeker Android Planet dan in de gaten