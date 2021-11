‘Galaxy Note verdwijnt: Samsung stopt productie, geen nieuw model in aantocht’

Het zat er al een tijdje aan te komen: het einde van een tijdperk, de dood van een icoon. Samsung stopt volgens een betrouwbare bron met de productie van de Galaxy Note 20. Er staat geen nieuw model op de planning.

Het einde van de Galaxy Note-serie is hier

Er werd al langere tijd over gesproken in de wandelgangen, maar nu lijkt het écht te gebeuren: Samsung laat de Galaxy Note-serie achter zich. Volgens ETNews heeft Samsung min of meer bevestigd dat de naam ‘Galaxy Note’ geschiedenis wordt. Volgens de bron stopt Samsung binnenkort met het produceren van de meest recente Note-toestellen, de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra.

De Galaxy Note 20-reeks is al meer dan een jaar oud en dus is het niet heel vreemd dat Samsung de productie gaat stilleggen. Normaliter vervangt Samsung het ‘oude’ model echter voor een nieuw exemplaar, maar dat is dit jaar niet gebeurd. Volgens ETNews staat er helaas ook geen nieuw Galaxy Note-toestel op de planning. Dat betekent dat de Galaxy Note-serie na grofweg tien jaar officieel tot een einde komt.

De eerste Galaxy Note uit 2011 veranderde het smartphonelandschap voorgoed. Het toestel introduceerde een bovengemiddeld groot scherm van 5,3 inch. Het display was destijds bizar groot en riep de term ‘phablet’ (een mix van ‘phone’ en ‘tablet’) in het leven. De meeste smartphones hadden tien jaar geleden schermen van 3,5 tot 4 inch. Anno 2021 beschouwen we 5,3 inch als ‘compact’. Tijden veranderen, dat is wel duidelijk.

Samsung gelooft in vouwbare telefoons

Voorheen kondigde Samsung ieder jaar rond september een nieuwe Galaxy Note aan. In 2021 kwam de Zuid-Koreaanse fabrikant echter met de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3. Dit laatste toestel heeft net als de Galaxy Note ondersteuning voor de S Pen. De Note-serie stond mede bekend om deze handige stylus.

Naar verwachting krijgt de Samsung Galaxy S22 Ultra in 2022 een ontwerp dat sterk op het ontwerp van een Note-smartphone lijkt. Ook dit toestel krijgt ondersteuning voor Samsungs S Pen. Deze zal zelfs ingebouwd zijn, net als bij de Galaxy Note-smartphones altijd het geval was. De naam ‘Galaxy Note’ mag dan wel geschrapt zijn, maar het DNA van de iconische smartphoneserie leeft voort.

