De vermeende roadmap van Qualcomm voor 2021 is online verschenen. Daarin is te zien welke processoren we later dit jaar, maar ook in 2021 nog kunnen verwachten.

‘Roadmap Qualcomm 2021 lekt uit’

Via een gebruiker van Weibo, een Chinees sociaal netwerk, is de vermoedelijke roadmap gelekt van chipmaker Qualcomm. In zo’n roadmap staan de aankomende plannen van een fabrikant.

De Snapdragon 865 is inmiddels te vinden in veel vlaggenschepen van dit jaar, zoals de OnePlus 8-serie, Poco F2 Pro en Oppo Find X2 Pro. Ook de Snapdragon 865 Plus is inmiddels gepresenteerd, een iets krachtigere variant met betere prestaties dan het normale model.

Deze chips verschijnen in 2021

Het is dus wachten op de opvolger daarvan, die waarschijnlijk als Snapdragon 875 op de markt komt. In de verschenen plannen van de fabrikant is die chip echter niet genoemd. De Snapdragon 875G-chip daarentegen juist wel, waarbij een datum wordt genoemd van het eerste kwartaal van 2021.

Die chip bevat volgens geruchten nieuwe architectuur. Daardoor wordt die processor weer een stuk krachtiger dan de huidige line-up. De vermeende 875-processor zou in december dit jaar nog kunnen worden aangekondigd. Eerder verschenen er wel geruchten over de veel hogere aanschafprijs van die processor.

Als fabrikanten die chip gaan gebruiken, moet dit ook doorberekend worden aan de klant. High-end toestellen van die nieuwe generatie worden dan ook een flink stuk duurder aldus de laatste geruchten.

Processoren voor betaalbare smartphones

In 2021 verwachten we ook de Snapdragon 435G- en 735G-chip te gaan zien. Dat zijn simpelweg de opvolgers van chips die nu al gebruikt worden in smartphones.

De 430-serie is te vinden in budgettoestellen, terwijl de 730-serie een stuk krachtiger is en in duurdere telefoons zit. Deze aankomende processoren presteren zo’n 10 procent beter, terwijl ze tot zo’n 20 procent minder energie verbruiken dan de huidige generatie.

Volgens de uitgelekte plannen komt de fabrikant later dit jaar nog met de Snapdragon 662 en Snapdragon 420-chip, beide voor het goedkopere smartphonesegment. Eerder presenteerde de fabrikant de Snapdragon 690-chip al, met ondersteuning voor 5G.

