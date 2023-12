‘Deze camera’s krijgen toekomstige Samsung Galaxy S Ultra-toestellen’

Er is een roadmap gelekt van de camera’s die toekomstige Samsung Galaxy S Ultra-smartphones aan boord hebben. Die laat zien hoe Samsung de lenzen van zijn nieuwe vlaggenschepen wil verbeteren.

‘Roadmap Samsung Galaxy S Ultra-toestellen gelekt’

Volgende maand presenteert Samsung de Galaxy S24 Ultra. Volgens geruchten heeft deze smartphone een fonkelnieuwe 50 megapixel-camera waarmee je 5x inzoomt. Eén van de twee bestaande telecamera’s van de Galaxy S23 Ultra zal daarvoor sneuvelen. Het is nog niet duidelijk of de 3x-telelens of de 10x-telelens van dat toestel het veld moet ruimen.

Toch kijkt lekker Revegnus op X (voorheen Twitter) al een stuk verder in de toekomst. Hij presenteert een bescheiden roadmap van de camera’s die Samsung de komende jaren in zijn vlaggenschepen zal stoppen.

De Galaxy S25 Ultra, die begin 2025 op de markt komt, zou een verbeterde hoofdcamera krijgen, al vermeldt Revegnus niet wat de veranderingen zijn. Daarnaast mogen we wederom een nieuwe telelens verwachten met ‘variabele mogelijkheden’. Het is onduidelijk wat hij daar precies mee bedoelt. Mogelijk is het een “echte” zoomlens waarmee je bijvoorbeeld 3 tot 5x optisch in kunt zoomen. De Sony Xperia 1 V heeft al zo’n camera.

Renders van de Galaxy S24 Ultra

2025 belooft een groot jaar te worden voor de Galaxy S Ultra, want ook de groothoeklens zou een upgrade krijgen naar 50 megapixel. Dat is wel nodig ook, want de huidige 12 megapixel-lens gaat al heel lang mee.

In 2026 verschijnt de Galaxy S26 Ultra. Samsung zou bij die smartphone opnieuw de hoofdcamera aanpakken. De resolutie blijft 200 megapixel, maar de sensor wordt een stukje groter. Daardoor groeien ook de individuele pixels, wat voor mooiere foto’s moet zorgen.

Eerst de Galaxy S24 Ultra

We nemen deze geruchten met een korrel zout, want zeker 2026 is nog een heel eind weg. Mogelijk weet zelfs Samsung zelf nog niet precies of de geschetste roadmap wel klopt.

De Galaxy S24 Ultra daarentegen komt er al bijna aan. Volgens geruchten presenteert Samsung hem op 17 januari aanstaande. Je mag zoals gezegd twee telelenzen verwachten, naast een groothoeklens en de vertrouwde 200 megapixel-hoofdcamera. De gebruikte processor is een Snapdragon 8 Gen 3 en het scherm meet weer 6,8 inch. Dat zou wel een stuk platter zijn dan voorheen en een hogere helderheid halen van 2600 nits.

Verder zet Samsung stevig in op kunstmatige intelligentie. De smartphonefabrikant onthulde recent zijn eigen AI-model dat je helpt bij het schrijven van teksten en afbeeldingen kan genereren. Ook Samsung One UI 6.1, de nieuwe softwareschil, zit boordevol AI-functies.

