Robotstofzuiger met of zonder dweilfunctie: wanneer is dit handig (en wanneer niet)

Een robotstofzuiger met dweilfunctie kan handig zijn, maar is ook duurder en groter dan een normale robotstofzuiger. In dit artikel lees je of het de moeite waard is in jouw huis.

Robotstofzuiger met dweilfunctie: wel of niet?

Een robotstofzuiger die ook kan dweilen is inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Wel zijn deze apparaten vaak duurder dan normale robotstofzuigers en nemen ze meer ruimte in beslag vanwege het waterreservoir. Je wil dan wel zeker weten dat dit een goede keuze voor je is.

Altijd een schone vloer

De vloer dweilen is een klusje dat niet altijd uitkomt. Met een robotstofzuiger kun je het laten doen terwijl je er zelf niet bent. Ideaal, want dan hoef je ook niet te wachten tot de vloer weer droog is voordat je er overheen kunt lopen.

Zeker als je kinderen hebt die vaak op de vloer kruipen of spelen, is het van belang dat de oppervlakte schoon is. Ook als je huisdieren regelmatig de deur uit gaan, of als er met schoenen van buiten naar binnen wordt gelopen, is het verstandig om vaker te dweilen dan je gewend bent.

Is mijn type vloer wel geschikt?

Of een robotstofzuiger met dweilfunctie dan voor jou handig is, hangt af van het type vloer dat je hebt. Als een vloer niet geschikt is om op een normale manier te dweilen, dan is die ook niet geschikt voor een robotstofzuiger met dweilfunctie.

Toch is er waarschijnlijk meer mogelijk dan je denkt. Zelfs met een mooie houten vloer. Er zijn robotstofzuigers met dweilfunctie die specifiek rekening houden met kwetsbare vloeren, waardoor er bijvoorbeeld minder water wordt gebruikt. Heb je tapijten of kleden, dan moet je extra alert zijn. Kies dan voor een robotstofzuiger die de dweil kan optillen zodat je tapijt niet nat wordt.

Ook met hoogteverschillen in je vloer moet je oppassen. Hoewel de eerste robotstofzuigers die een trap kunnen beklimmen onderweg zijn, hebben veel robotstofzuigers nu nog last van de kleinste hoogteverschillen. Toch zijn er ook robotstofzuigers beschikbaar die met behulp van pootjes enkele centimeters kunnen klimmen.

Is mijn huishouden wel geschikt?

Een robotstofzuiger met dweilfunctie kan natuurlijk alleen werken als je vloer er ook klaar voor is. Dat betekent dat er niet overal speelgoed, kleding of andere troep moet liggen. Met behulp van een camera en andere sensoren kan een robotstofzuiger wel om objecten heen rijden, maar daar wordt je vloer niet schoon van. Je moet dus nog steeds zelf aan de slag, zodat het apparaat zijn werk kan doen.

Ook is het verstandig om van te voren te bedenken hoe je huisdieren reageren op zo’n nieuwe aanwezigheid in huis. Het is zonde om zoveel geld uit te geven, als je hond of kat er niet mee om kan gaan.

Hoe zit het met onderhoud?

Het is niet zo dat je zo’n apparaat in huis haalt en je er nooit meer omkijken naar hebt. Je moet bijvoorbeeld het waterreservoir bijvullen, vies water weggooien, filters reinigen en dweildoeken wassen. Doe je dat niet vaak genoeg, dan gaan er bacteriën groeien die vervolgens door je huis worden verspreid.

De ene dweilfunctie is de andere niet

Let bij je aankoop goed op, want de ene robotstofzuiger is de andere niet. Als er wordt vermeld dat de stofzuiger een dweilfunctie heeft, zegt dat nog niets over de kwaliteit daarvan.

Een belangrijk verschil om in de gaten te houden is of de stofzuiger passief dweilt of actief dweilt. Dat verschil kun je vergelijken met of jij een dweil over de vloer laat glijden, of dat je echt boent om vlekken weg te krijgen. Bij een passieve dweilmethode beweegt de robot gewoon een natte lap over de vloer. Je kunt dus beter zoeken naar een robot waarbij je dweil ronddraait of op een andere manier beweegt.

Let ook op de neerwaartse druk die de robot kan uitoefenen. Iedereen die wel eens dweilt weet je dan soms flink kracht moet zetten om een vlek weg te krijgen. Hoe hoger de neerwaartse druk, hoe meer kracht de robot kan zetten om te boenen.

