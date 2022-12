Round-up: alle Android Planet-adventskalender 2022-winnaars

De 2022-editie van de Android Planet-adventskalender was weer een groot succes! In deze round-up zetten we alle winnaars en winnaressen op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender round-up

Net als afgelopen jaren hebben we in december weer een heuse Android Planet-adventskalender opgetuigd. Je maakte kans op wearables, draadloze oordopjes, smartphones, tablets, smarthome-apparatuur en waardebonnen.

In de afgelopen weken openden we elke werkdag een vakje van de kalender en gaven we tientallen prijzen weg. We openden zelfs nog een extra vakje die geopend was tijdens de kerstdagen. Inmiddels zijn alle winnaars en winnaressen bekend en al heel wat prijzen opgestuurd. In deze round-up vind je alle informatie nog even netjes op een rij. Namens alle sponsoren en natuurlijk Android Planet zelf: gefeliciteerd!

1 december – OPPO Band 2 – Eugène uit Wijchen

2 december – Mous-waardebon – Jeroen uit Tilburg



5 december – Kapten & Son Lund Pro – Annemarieke uit Montfoort

6 december – MediaMarkt-waardebon – Johannes uit Zwagerbosch

7 december – Ajax Starterkit Cam Plus – Patrica uit Dongen

8 december – Netatmo-weerstation – Vincent uit Culemborg

9 december – OPPO Enco Buds2 – Silvia uit Gorinchem



12 december – FRITZ!Repeater 6000 – Sandra uit Beverwijk

13 december – Symfonisk-speakerlamp – Werner uit Asten

14 december – Motorola One Fusion – Sophia uit Hilversum

15 december – Gigaset Smoke Pack ONE X – Tessa uit Nieuwekerk aan den IJssel

16 december – Imou Rex-camera – Ferry uit Nieuwegein



19 december – Huawei Watch Fit 2 – Henk uit Vlissingen

20 december – Motorola ROKR 810 – Andries uit Schalkhaar

21 december – Nokia T21 – Barbara uit Oosterwolde

22 december – Sennheiser CX Plus True Wireless – Sjaak uit Neerritter

23 december – Google Nest-pakket – Audrey uit Boxmeer



24-26 december – Xiaomi 12T – Robin uit Nieuw-Roden

Houd Android Planet ook in 2023 in de gaten

Ook volgend jaar wordt weer een knaller! We gaan door met onze dagelijkse stroom van nieuws, tips, reviews, achtergronden, interviews en meer. We verwachten heel veel nieuwe smartphones, tablets en apparaten als draadloze oordopjes en smartwatches.

Natuurlijk is het ook dan weer tijd voor allerlei toffe prijsvragen! Wat we allemaal gaan weggeven en wanneer precies; dat weten we zelf niet eens voor de volle 100 procent, maar het belooft weer knotsgek te worden! Houd de website, maar ook onze social media-kanalen dus goed in de gaten: Twitter, Facebook en Instagram.