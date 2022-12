Round-up: de beste smartphones van 2022 volgens Android Planet

Wat zijn de beste smartphones van 2022? De afgelopen dagen hebben we meerdere artikelen gepubliceerd waarin we de beste Android-telefoons in verschillende prijsklassen verzamelen. In deze round-up zetten we alles op een rijtje.

Round-up: beste smartphones 2022

Als je Android Planet regelmatig leest, heb je ze vast voorbij zien komen: de artikelen waarin we terugblikken op 2022 en de smartphones die zijn verschenen. In deze round-up zetten we alles nog even voor je bij elkaar.

Beste budgetsmartphones van afgelopen jaar

Android Planet-redacteur Mike is in de wereld van betaalbare smartphones gedoken en volgens hem verdienen vier telefoons echt de aandacht. Het gaat om toestellen van verschillende merken met een prijs van maximaal 250 euro. In willekeurige volgorde zijn dat:

Een smartphone in deze prijsklasse biedt natuurlijk op veel gebieden minder dan duurdere toestellen. Wel zijn deze telefoons de afgelopen jaar flink verbeterd en krijg je inmiddels veel waar voor je geld. Vaak zien we grote accu’s en strakke ontwerpen. Op gebieden als camera’s, snelheid van interne hardware of schermen ben je uiteraard beter af met een duurder toestel. Ook krijgen goedkopere Android-telefoons vaak minder updates.

De 5 beste midrange-smartphones van 2022

Kies je voor een midrange-toestel, dan hebben we het over een prijsklasse van maximaal 500 euro. Redacteur Tim heeft een top vijf gemaakt met de beste smartphones in deze prijsklasse.

Midrange smartphones beschikken over snellere hardware en mooiere schermen. Amoled-displays zijn nagenoeg gemeengoed en ook zien we vaak betere camera’s. Soms krijg je zelfs high-end processoren van de vorige generatie, waardoor je nagenoeg alles kunt doen wat je maar wil.

Android Planet kiest: 5 maal beste high-end smartphone

Op zoek naar het beste van het beste? Dan zul je de portemonnee moeten trekken. Je krijgt wel de beste specificaties, mooiste designs en het beste updatebeleid. High-end toestellen zijn volgens ons smartphones met een prijs van 700 euro of hoger. Daarbij zien we trouwens ook veel telefoons met nog veel hogere prijzen. Op zoek naar zo’n toestel? Volgens redacteur Mike moet je zeker kijken naar onderstaande toestellen:

In dit prijssegment zien we hier en daar unieke functies zoals een geïntegreerde stylus, speciaal camerasysteem of een heel opvallend design. Toch zien we ook veel gelijkenissen in dit prijssegment, waarvan we hopen dat dat in 2023 toch minder het geval is.

Terugblikken en vooruitblik naar 2023

Tot het einde van het jaar hebben we nog heel wat voor je in petto. Zo is er natuurlijk nog veel meer om naar terug te kijken en laten alle redacteuren weten wat hun favoriete toestel was van 2022. Ook kijken we naar de best gelezen artikelen, tips, vaakst bekeken video’s en het meest opvallende nieuws.

Natuurlijk is het ook tijd om vooruit te blikken naar volgend jaar. Naar welke smartphones kijken we uit, wat zijn onze verwachtingen op het gebied van fabrikanten, toestellen, updates of Android 14?

Geen nieuwtje missen? Download dan de gratis Android Planet-app, schrijf je in voor onze dagelijkse en / of wekelijkse nieuwsbrief en houd de website natuurlijk in de gaten.