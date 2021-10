Round-up: eerste Google Pixel 6 (Pro) reviews zijn lovend

De eerste reviews van de Pixel 6 (Pro) staan online en de beoordelingen zijn erg goed. De smartphone wordt geprezen voor het opvallende design, de prettige Android-12-ervaring en de fantastische camera’s.

Lees verder na de advertentie.

Pixel 6 (Pro) review round-up

De Google Pixel 6 (Pro) is na maanden van geruchten eindelijk beschikbaar. ‘S werelds grootste tech-websites en reviewers hebben het nieuwe Google-toestel al een tijdje in handen. De eerste reviews zijn nu online verschenen. Wat vindt men over het algemeen van de nieuwe Pixel? Wij zetten een aantal beoordelingen voor je op een rij.

1. 9To5Google

Volgens 9To5Google, een van onze veelgebruikte bronnen, is de Pixel 6 Pro een ‘verfrissend toestel’. Google slaat met de Pixel 6 een nieuwe weg in; en dat lijkt goed uit te pakken. De camera’s zijn volgens de review onovertroffen en het toestel heeft geen enkele grote tekortkoming.

De Google Pixel 6 Pro is ‘het toestel waar we allemaal op zaten te wachten’, aldus 9To5Google. De review stelt dat iedereen tevreden zou zijn met een Pixel 6 Pro – en dat is de eerste keer dat de website zo’n lovende uitspraak doet over een Pixel-smartphone.

2. Engadget

Engadget vindt zowel de Pixel 6 als de Pixel 6 Pro een enorme upgrade voor Google. Dankzij het nieuwe ontwerp zijn beide toestellen echte eyecatchers – en daar moet je van houden. De voorgaande Pixel-telefoons zagen er een stuk ‘saaier’ uit, maar maakten daardoor ook minder meningen los.

Volgens Engadget is de software van de Pixel 6-telefoons het állerbelangrijkst. Dankzij Android 12 voelt de Pixel 6 ‘vanbinnen net zo mooi als vanbuiten’. Daarnaast is de website erg lovend over de nieuwe vertaalmogelijkheden van de Pixel 6. Tweetalige chatgesprekken voeren ging nog nooit zo soepel.

Of je voor de Pixel 6 of voor de Pixel 6 Pro moet kiezen, hangt volgens de review af van de gebruiker. Het prijsverschil tussen de Pro versie en de reguliere Pixel 6 is flink – en dus moet je jezelf afvragen of de premium functies, het mooiere ontwerp en de extra camera het waard zijn voor jou.

3. CNET

CNET vindt de Pixel 6 Pro ‘het beste toestel dat Google ooit gemaakt heeft’. Dankzij het unieke ontwerp, de krachtige Tensor-chip, de kale versie van Android 12 en de uitstekende camera’s biedt de smartphone alles wat een gebruiker van een premium smartphone mag verwachten.

Voor de relatief lage prijs raadt CNET geen enkele andere smartphone aan. De reguliere Pixel 6 is volgens de website hét toestel om momenteel voor te kiezen, als je zoekt naar een smartphone die geen half maandloon kost. De Pro-versie krijgt zelfs de titel ‘de beste Android-telefoon die je kan kopen’.

4. Android Authority

De Pixel 6 Pro krijgt van Android Authority 4,5 sterren. Deze verdient het toestel ‘vanwege het prachtige scherm, de indrukwekkende accuduur, het opvallende ontwerp en de consistente camera’s’. Android Authority noemt slechts twee minpuntjes: de vingerafdrukscanner werkt niet altijd even soepel en de Tensor-chip blijkt minder snel dan gehoopt.

Ook over de software van de Pixel 6 (Pro) is de website erg te spreken. Android 12 biedt een groot scala aan nieuwe features, die mede mogelijk gemaakt zijn door de Tensor-chip. Daarnaast is de langdurige software-ondersteuning ongeëvenaard ten opzichte van andere Android-smartphones.

Google Pixel 6 (Pro) kopen in Nederland

Met de Google Pixel 6 (Pro) heeft Google een smartphone neergezet die tot nu toe erg goed in de smaak valt. Helaas is het toestel niet officieel in Nederland verkrijgbaar. Dat betekent gelukkig niet dat je hem als Nederlander echt nergens kan kopen. Zo is het toestel in buurland Duitsland wél gewoon verkrijgbaar – wie weet is dat wel een weekendje weg waard.

Ook biedt een aantal bekende (web)winkels de Pixel 6 (Pro) aan via grijze import. Dat klinkt misschien eng en illegaal – maar dat is het niet. Er hangt echter een flink nadeel aan: de prijs. Die ligt in de meeste gevallen tot wel honderd euro hoger.

Lees hier meer over de voor- en nadelen van grijze import.

Meer over Google: