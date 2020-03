De Chinese fabrikant Royole heeft de FlexPai 2 officieel aangekondigd, een smartphone met opvouwbaar scherm. Dit toestel volgt daarmee de FlexPai op die al in november 2018 werd gepresenteerd, en de eerste was ter wereld met zo’n display.

Royole FlexPai 2 officieel

Royole is een fabriukant van flexibele displays die vervolgens in allerlei apparaten van de fabrikant worden gebruikt. In 2018 presenteerde het bedrijf hun eigen FlexPai-smartphone, die veel weg heeft van de Huawei Mate Xs. Met die vroege introductie troefde het bedrijf grote smartphonebedrijven (zoals Samsung en Huawei) af.

Nu is de Royole FlexPai 2 gepresenteerd, die een buigbaar scherm aan boord heeft van de volgende generatie. Het scherm heeft opengeklapt een diagonaal van 7,8 inch en verhouding van 4 bij 3. Het display is niet alleen een stuk sterker, maar geeft kleuren ook beter weer.

Ook zijn de kijkhoeken verbeterd, is de maximale helderheid verhoogd en het contrast vooruit gegaan. De vouw in het scherm, als deze is uitgeklapt, is een stuk minder. Tot slot is het scharnier verstevigd ten opzichte van het eerste model.

Onder andere daardoor is de hoek van de vouw een stuk kleiner geworden. Bij dit nieuwe display is de radius van de buiging slechts een millimeter, waar dat bij de vorige generatie nog drie millimeter was.

Specificaties Royole FlexPai 2

Qua overige specificaties heb je ook niks te klagen bij de FlexPai 2. Onder de motorkap zit de Snapdragon 865-chip van Qualcomm, de snelste processor van dit moment. Ook is er 5G-ondersteuning aanwezig en wordt gebruikgemaakt van een sneller type werk- en opslaggeheugen.

Er zijn vier camera’s aanwezig, waardoor je een goede foto schiet in elke situatie. Geluid van een filmpje of Spotify luister je via de stereospeakers. Verdere informatie is nog niet bekendgemaakt. Zo zijn ook prijzen of een exacte releasedatum nog niet vrijgegeven. Het toestel moet vanaf het tweede kwartaal te bestellen zijn, maar op welke markten precies is ook onbekend.

Gebruik van Royole-displays door andere fabrikanten

Tijdens de presentatie liet Royole ook weten een strategische samenwerking aan te gaan met het Chinese ZTE. Zo willen beide bedrijven bekijken wat voor mogelijkheden er zijn om het nieuwe type display te gebruiken. Dat is een fijn gegeven, want Royole lijkt daarmee open te staan om hun displays en technieken ook te laten gebruiken door andere fabrikanten.

