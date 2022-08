RTL XL gaat naar Videoland: ‘alle programma’s op één plek’

RTL heeft aangekondigd een einde te maken aan RTL XL en biedt daarmee alleen programma’s aan op Videoland. We leggen je uit wat het betekent voor NLZIET- en RTL XL-kijkers en hoe je geld kunt besparen op een Videoland-abonnement.

Vanaf 2023 gaan RTL XL en Videoland samen

Bij RTL XL kijk je tot zeven dagen na uitzending nog RTL-programma’s terug. En dat zonder abonnement, maar wel met advertenties. Vanaf begin 2023 stopt de dienst en kunnen kijkers voor programma’s bij Videoland terecht. De meeste programma’s waren daar al te zien, maar daarvoor is wel een abonnement vereist.

Het samenvoegen van RTL XL met Videoland heeft volgens RTL te maken met het centraliseren van hun programma’s en content. Het bedrijf wil ‘alle programma’s op één platform aanbieden’ en het daarmee ‘makkelijker en duidelijker voor de kijker maken’. Dat gaven zij aan in de bekendmaking op de helppagina van RTL XL.

RTL-programma’s op NLZIET

Televisieprogramma’s van RTL zijn nu ook te zien op NLZIET. Dat is een betaalde televisie-app voor programma’s van zowel publieke als commerciële omroepen. NLZIET heeft echter laten weten dat de programma’s van RTL gewoon op het platform beschikbaar blijven.

Korting op Videoland met RTL XL-account

Gebruikte jij RTL XL of heb je eerder al een account aangemaakt? Dan krijg je een paar euro per maand korting bij een jaarabonnement op Videoland, mits je nog geen abonnement hebt lopen (of hebt gehad). In plaats van 5 euro per maand betaal je dan 1 euro. Je hoeft daarvoor alleen maar te registreren voor Videoland met je RTL XL-account. Log daarvoor even in bij RTL XL en als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je een melding te zien en kun je het goedkopere abonnement afsluiten.

Het betreft dan wel het goedkoopste Videoland-abonnement. Daarmee heb je toegang tot het gehele aanbod, maar krijg je tussendoor advertenties te zien en kun je kijken op maar een scherm tegelijk. Ook is het dan niet mogelijk om content te downloaden om te kijken zonder (mobiele) internetverbinding.

