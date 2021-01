Samsung gaat S Pen-ondersteuning naar meer toestellen brengen

De Galaxy S21 Ultra is de eerste niet-Galaxy Note-smartphone die over S Pen-ondersteuning beschikt, maar het pennetje komt in de toekomst naar meer apparaten. Dit maakt Samsung zelf bekend.

‘S Pen komt naar meer apparaten’

In een statement laat Samsung weten dat er plannen zijn om de ‘S Pen in de toekomst naar meer productcategorieën te brengen’. De stylus kennen we van de Galaxy Note-telefoons, maar wordt nu ook ondersteund door de gloednieuwe Galaxy S21 Ultra. Dit komt overeen met eerdere berichten, want Samsung hintte er in het verleden al naar dat S Pen-ondersteuning op meer apparaten zou verschijnen.

Het is nog onduidelijk welke apparaten straks ook overweg kunnen met de S Pen, maar we kunnen al een goede inschatting maken. Omdat de stylus al werkt met de Galaxy Note-telefoons en verschillende Samsung-tablets, lijken opvouwbare smartphones een logische volgende stap te zijn. Het zou ons niet verbazen als je straks ook Galaxy Fold-toestellen met het pennetje kan bedienen.

S Pen op de Samsung Galaxy S21 Ultra

De S Pen wordt overigens niet standaard bij de Galaxy S21 Ultra geleverd. Samsung brengt de stylus daarentegen los en met een hoesje op de markt. Het is bovendien niet dezelfde S Pen als die van de Galaxy Note-toestellen. Hij is minder uitgebreid en heeft bijvoorbeeld geen bluetooth of ondersteuning voor de Air-acties.

De Galaxy S21 Ultra is het nieuwste en meest geavanceerde vlaggenschip van Samsung. Het toestel is met 1249 euro een stuk duurder dan de reguliere Galaxy S21 (849 euro) en S21 Plus (1049 euro), maar beschikt wel over de beste hardware. Ook zijn de camera’s beter, bijvoorbeeld omdat er twee telelenzen aanwezig zijn. Hierdoor kan de S21 Ultra heel ver inzoomen zonder dat er kwaliteit verloren gaat.

Meer weten? Check de preview van de Samsung Galaxy S21 van Android Planet voor onze eerste bevindingen. De nieuwe telefoons zijn vanaf 29 januari in Nederland verkrijgbaar en kun je nu al pre-orderen.

