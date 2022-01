Gerucht: Galaxy S22 Ultra krijgt Super Clear Lens; waar dient deze voor?

De Samsung Galaxy S22 Ultra krijgt volgens een nieuw gerucht een zogenoemde “Super Clear Lens”. In dit artikel lees je wat de lens waarschijnlijk te bieden heeft.

‘Galaxy S22 Ultra-camera heeft geen last van lens flares’

De Samsung Galaxy S22 Ultra krijgt een Super Clear Lens. Dat melden meerdere bronnen, waaronder de bekende Samsung-lekker Ice Universe. Geen van de bronnen weet echter waar deze nieuwe lens-techologie precies voor dient. Volgens PhoneArena betekent de Super Clear Lens mogelijk het einde van de lens flare.

Alle huidige smartphonecamera’s hebben last van lens flares. Het zijn vervelende lensweerspiegelingen, die foto’s en video’s behoorlijk kunnen verpesten. Ze ontstaan bijvoorbeeld wanneer je felle lichten in een donkere omgeving fotografeert. Ook foto’s van de zon willen nog wel eens voor lelijke lensweerspiegelingen zorgen. Samsung hoopt het probleem wellicht op te lossen met de Super Clear Lens.

Lens flare

De Samsung Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 hadden al camera’s met Super Clear Glass. Dit heldere glas viel in de praktijk helaas een beetje tegen, zeker op het gebied van lens flares. Of de nieuwe Super Clear Lens daadwerkelijk iets anders is dan het Super Clear Glass van Samsungs huidige vouwtelefoons, is nog maar de vraag. We hopen natuurlijk van wel.

Volgens Ice Universe zorgt de Super Clear Lens van de Galaxy S22 Ultra in ieder geval voor meer details en een verbeterde hdr-functie. Hdr brengt donkere en lichte onderdelen van een foto of video in balans. Oftewel, de lichte delen zijn niet overbelicht en de donkere delen zijn niet onderbelicht. De camera’s van de Galaxy S22 Ultra krijgen dus hoe dan ook een flinke upgrade.

De Samsung Galaxy S22-serie komt er bijna aan

Samsung kondigt de Galaxy S22-serie naar verwachting begin februari aan. Geruchten spreken over een presentatie op 8 februari. De S22 verschijnt opnieuw in drie verschillende modellen. Het gaat om directe opvolgers van de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra. De S22 is het instapmodel en dus het goedkoopste, terwijl de S22 Ultra het beste van het beste biedt. De S22 Plus zit hier tussenin.

Opvallend is dat de Galaxy S22 erg lijkt op zijn voorganger, de S21. De Galaxy S22 Ultra lijkt echter sprekend op een Note-smartphone. Hiermee onderscheidt het Ultra-model zich van de overige S22-toestellen.

