Op het scherm van de Samsung Galaxy Z Flip ontstaan opvallend snel krassen. Daardoor zijn twijfels ontstaan over Samsung’s claim dat het scherm is voorzien van flexibel glas.

Krassen op scherm Galaxy Z Flip

Eén van de meest innovatieve functies van de pas gelanceerde Samsung Galaxy Z Flip is het vouwbare scherm, dat is gemaakt van flexibel glas. Samsung Ultra Thin Glass, zoals de fabrikant het noemt, kan gewoon vouwen. Het feit dat het glas is, wekt het vermoeden dat het een stuk beter tegen krassen kan dan het plastic scherm van de Samsung Galaxy Fold of Motorola Razr. Dat lijkt niet zo te zijn.

YouTuber Zack Neslon, die op YouTube-kanaal JerryRigEverything apparaten test op stevigheid, kwam daar tijdens zijn krastest achter. In deze test krast hij over het scherm met verschillende materialen die in hardheid oplopen. De conclusie luidt dat er krassen ontstaan bij level 2, met diepere krassen op level 3.

‘Niet krasbestendig’

Dit is consistent met een plastic scherm. Glas op smartphones begint lichte krassen te tonen op niveau 6, met diepe groeven op niveau 7. “Dit scherm is in geen enkel opzicht krasbestendig”, concludeert Nelson. Zelfs met zijn vingernagel zijn er blijvend krassen te maken in het scherm. Hij vermoedt dat het om een mix van verschillende kunststoffen gaat, waar mogelijk glasdeeltjes aan toegevoegd zijn.

Samsung benadrukt tegenover website The Verge dat het toestel wel degelijk een glazen scherm heeft en claimt dat de krassen alleen in de beschermlaag zitten: “Samsung’s eerste UTG (ultra thin glass) techniek verschilt van andere Galaxy vlaggenschip-toestellen.

Hoewel het scherm vouwt, moet het voorzichtig behandeld worden. Daarbij is de Galaxy Z Flip voorzien van een beschermlaag over het glas, vergelijkbaar aan de Galaxy Fold.”

Uitgebreide garantie Galaxy Z Flip

Wie een Samsung Galaxy Z Flip in Nederland aanschaft, wordt automatisch onderdeel van het Samsung Galaxy Premier Service-programma. Dit biedt extra service bovenop de standaard garantie, scheuren op het scherm zijn gedekt, maar vallen onder een eigen risico. Het vervangen van een scherm van de 1500 euro kostende telefoon kan dan voor 109 euro.

Er is ook goed nieuws uit de video van Nelson. Waar de Motorola Razr in eenzelfde test erg gevoelig bleek voor stof en vuil dat in het scharnier en onder het scherm terecht kon komen, lijkt de Galaxy Z Flip daar beter tegen bestand. Het toestel is vanaf 21 februari in Nederland te bestellen.

