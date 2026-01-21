4 manieren waarop Android en iOS nu beter samenwerken (en wat nog mist)

Android en iOS werken steeds beter samen, omdat Google en Apple de handen in elkaar slaan. Toch mist er nog het een en ander.

Android en iOS werken steeds beter samen

Door regels van de Europese Unie laden iPhones en Android-smartphones tegenwoordig met dezelfde kabel op, maar dat is lang niet de enige manier waarop de twee systemen dichter bij elkaar komen. Apple en Google werken steeds meer samen om beide systemen naast elkaar te laten bestaan, zonder dat er een onpraktische kloof tussen zit.

1. Praten op gelijke voet

Eén van de grootste veranderingen die iedere smartphonegebruiker merkt, is dat chatten tussen iPhone en Android veel beter werkt. Voorheen had je het probleem van verschillende kleuren bubbels en minder functies. Inmiddels ondersteunt iOS ook RCS, waardoor je foto’s en video’s in hoge kwaliteit naar elkaar kunt sturen, ziet wie er aan het typen is en of iemand een bericht heeft gelezen.

2. AirDrop

Op iOS is AirDrop al tijden een geliefde functie. Het geeft je de mogelijkheid om makkelijk en veilig bestanden tussen Apple-apparaten te verzenden. Android kreeg een soortgelijke functie genaamd Quick Share. Google verraste eind vorig jaar door Quick Share en AirDrop samen te laten werken, zodat je ook bestanden naar iPhones kunt sturen.

Deze functie werkt op dit moment alleen nog op de Pixel 10 van Google, maar er zijn in een vroege testversie van Android al bestanden voor deze functie gevonden op de Pixel 9. Het lijkt er dus op dat ondersteuning voor AirDrop ook naar oudere Pixel-toestellen komt.

3. Overstappen wordt makkelijker

Het wordt een stuk soepeler om over te stappen tussen Android en iOS. Voorheen was het een heel gedoe om je gegevens mee te nemen, maar beide partijen komen nu met tools om dat makkelijker te maken. Verhuis je tussen de besturingssystemen, dan neem je straks onder andere je foto’s, contacten, berichten en wachtwoorden mee.

De EU stelt dat de bedrijven dit niet uit hun eigen goede wil doen, maar dat het allemaal komt door de Digital Markets Act.

4. Siri wordt zoals Gemini

Apple gaat Gemini van Google gebruiken om zijn spraakassistent Siri slimmer te maken. Het bedrijf heeft verschillende AI-modellen geprobeerd, maar kwam tot de conclusie dat Gemini het beste bij Apple past. Daardoor voelt het gebruik van AI op een iPhone binnenkort vergelijkbaar als op een Android-toestel.

Wat nog mist

Er is nog genoeg ruimte om de twee systemen beter te laten samenwerken. Denk aan de optie voor een universeel klembord. Als je iets kopieert op het ene Apple-apparaat, dan kun je plakken op andere Apple-toestellen. Android 17 lijkt een soortgelijke functie te krijgen. Het zou praktisch zijn dat je straks ook iets kan kopiëren op een Android-smartphone en bijvoorbeeld kan plakken op een Mac.

Ook zou het wisselen tussen deze twee systemen een stuk soepeler gaan als je apps die je op het ene systeem hebt gekocht ook direct op het andere systeem bezit. Een Netflix– of Spotify-abonnement werkt op beide systemen, maar een app met een prijskaartje moet je twee keer kopen.

Ook staat de ‘vind mijn’-functies van beide bedrijven nog compleet los staan van elkaar. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een AirTag van Apple toe te voegen aan Vind-plek van Google. Tevens is het nog steeds niet goed mogelijk om een Apple Watch te gebruiken in combinatie met een Android-smartphone. Er is dus nog genoeg ruimte voor verbetering.