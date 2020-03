‘Samsung werkt aan camerasensor met 150 megapixel-resolutie’

De camera van de Samsung Galaxy S20 Ultra heeft een resolutie van 108 megapixel. Dat is hoog, maar mogelijk niet hoog genoeg voor Samsung. Het bedrijf werkt aan een sensor met resolutie van 150 megapixel.

Samsung’s 150 megapixel-sensor

De nieuwe beeldsensor heeft niet alleen een hogere resolutie, maar is ook groter dan de huidige Isocell Bright HM1-sensor die Samsung in de S20 Ultra heeft gestopt Het gaat om een beeldsensor die een inch diagonaal meet, zo gaat het gerucht. De informatie verscheen op een Koreaans forum voor techinsiders.

De nieuwe beeldsensor maakt gebruik van dezelfde nonacell-technologie als de camera van de Samsung Galaxy S20 Ultra. Dat betekent dat het beeldinformatie van negen pixels samenvoegt, waardoor het natuurgetrouw beeld zonder vertekeningen maakt. De 108 megapixel-camera van de Galaxy S20 Ultra levert op deze manier 12 megapixel-foto’s. De 150 megapixel-sensor zou op dezelfde manier 16 megapixel-foto’s kunnen leveren.

Eind 2020 beschikbaar

De nieuwe beeldsensor moet later dit jaar klaar zijn om geleverd te worden. Samsung houdt ‘m niet voor zichzelf, zo meldt het bericht. De technologie wordt in de eerste instantie geleverd aan de Chinese fabrikanten Xiaomi, Vivo en Oppo. Xiaomi zou daarom zijn eerste smartphone met 150 megapixel-camera al dit jaar kunnen leveren. Vivo en Oppo volgen in 2021. Het is natuurlijk aannemelijk dat eenzelfde camera ook in high-end Samsung-smartphones zal verschijnen.

De techniek om pixels te combineren voor scherper beeld, heeft ervoor gezorgd dat de megapixel-race weer volop is losgebarsten. Steeds meer smartphones worden geleverd met een 48 megapixel-camera, maar ook 108 megapixels zijn niet uniek meer. De Xiaomi Mi Note 10 (Pro) en Xiaomi Mi 10 (Pro) kunnen foto’s in deze resolutie maken en ook de toekomstige Motorola Moto Edge Plus krijgt een soortgelijke sensor.

Samsung Galaxy S20 Ultra met 108 megapixel-sensor

Samsung heeft voorlopig het nut van zo’n hoge resolutie deels bewezen, zo constateerden wij in onze Samsung Galaxy S20 Ultra review: “De foto’s die uit de 108 megapixel-camera komen zijn indrukwekkend en hebben enorm veel detail en mooie kleuren. Kies je voor de 108 megapixel-stand, dan kun je door de hoge resolutie ook nog makkelijk bepaalde gedeeltes van de foto uitsnijden.”

Toch leek de nonacell-technologie geen enorme sprong voorwaarts: “Plaatjes die zijn geschoten in 108 megapixel zien er niet per se beter uit dan de ‘standaard’ 12 megapixel-foto’s en in veel gevallen zagen we het verschil niet direct.”

