‘Samsung zorgt voor meer telefoons met 200 megapixel-camera’

Samsung heeft een nieuwe camerasensor voor smartphones aangekondigd. Hij heeft weer 200 megapixel, maar past in meer telefoons dan voorheen.

Samsung 200 megapixel-lens is verbeterd

Het gaat om de ISOCELL HP5-sensor die Samsung nu heeft onthuld. Net als de hoofdcamera van de Samsung Galaxy S25 Ultra maakt ‘ie plaatjes in 200 megapixel. Het grote verschil zit hem in de grootte, want de nieuwe sensor is een stukje kleiner. Doorgaans betekent dat dat slechtere lichtgevoeligheid, maar volgens Samsung niet in dit geval.

Met de hulp van nieuwe technologieën als Dual Vertical Transfer Gate en Front Deep Trench Isolation claimt de fabrikant dat de sensor zo’n 3 tot 40 procent betere ruisonderdrukking heeft. Daarmee moet ook de videokwaliteit bij weinig licht verbeteren. Ook moet autofocus zijn verbeterd op de sensor.

De sensor kan tot twee keer inzoomen. Smartphonefabrikanten die de sensor van Samsung afnemen, kunnen hem ook uitrusten met een telelens die drie keer optisch vergroot. Digitaal kan ‘ie dan tot zes keer vergroten. Dankzij een slim trucje om licht nauwkeuriger op de sensor te laten vallen en een anti-reflectielaag moeten plaatjes – zelfs ingezoomd – scherper zijn.

Op het gebied van video kan de sensor ook mee met de toppers. Zo schiet ‘ie met 8K-resolutie in 30 fps (beelden per seconde), 4K met 120fps en full-hd-beelden zelfs met 240fps. Wie achteraf extra kleurbewerking wil toevoegen, kan schieten in 14 bit-raw. Dat is een hoge standaard onder de filmmakers.

Vooral Chinese merken gaan de sensor gebruiken

Het ziet ernaar uit dat Samsung de sensor niet in aankomende eigen telefoons gaat stoppen. Van onder meer Oppo wordt verwacht dat het de sensor stopt in de nieuwe Find X9 Pro. Mogelijk wagen ook Xiaomi en Vivo zich aan de nieuwe 200 megapixel-sensor.

Verwacht jij dat we meer sensors met hoge resoluties gaat zien op smartphones? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina! Met de knoppen hieronder ben je altijd op de hoogte van het laatste Android-nieuws.