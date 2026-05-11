‘Samsung werkt aan revolutionair 3D-scherm voor smartphones (zonder bril)’

Samsung werkt volgens geruchten hard aan de volgende revolutie voor smartphones: een 3D-scherm. Daarmee kun je diepte zien zonder dat daarvoor een speciaal brilletje nodig is.

De Samsung Galaxy S26 Ultra heeft een zogenaamd privacyscherm. Daarmee worden de kijkhoeken drastisch beperkt, zodat mensen naast je niet kunnen zien wat je op je smartphone aan het uitspoken bent. Handig, maar het lijkt slechts een tussenstap naar een nog veel geavanceerder display.

Volgens insider Schrödinger werkt Samsung namelijk aan een 3D-scherm voor smartphones. Bij 3D denk je misschien aan de brilletjes die je draagt in de bioscoop, maar dat zou met deze techniek niet nodig zijn. Een holografische laag in combinatie met technologie die je ogen volgt moet ervoor zorgen dat je drie dimensies kunt zien zónder bril op je neus.

Het privacyscherm van de Galaxy S26 Ultra

Er zijn al eerder apparaten geweest met een 3D-scherm. Het belangrijkste voorbeeld is waarschijnlijk de Nintendo 3DS. De kijkhoeken daarvan waren echter vrij beperkt. Als je ogen te veel afweken van het midden vervloog het effect bovendien al snel. Samsung zou deze beperkingen voor zijn versie willen oplossen.

Apple zou één van de eerste klanten zijn voor het 3D-scherm van Samsung. We kunnen ons voorstellen dat hij ook opduikt in een toekomstig Galaxy Ultra-toestel.

Enorme mogelijkheden

De mogelijkheden van een 3D-scherm voor smartphones zijn bijna eindeloos. Apps zouden boven je scherm zweven en je kunt ze zelfs achter elkaar plaatsen. Mogelijk gaat de hele interface op de schop. Daarnaast zou je natuurlijk driedimensionale games kunnen spelen of 3D-films kunnen bekijken.

Verwacht niet dat dit scherm volgend jaar al op de markt komt, want het project zou pas in de eerste fase zitten. Maar het is wel een mooi toekomstbeeld.

Zie jij een driedimensionale smartphone wel zitten of vind je het een gimmick? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!