‘Samsung werkt aan revolutionair 3D-scherm voor smartphones (zonder bril)’

Mike Peek
Mike Peek
11 mei 2026, 9:08
2 min leestijd
‘Samsung werkt aan revolutionair 3D-scherm voor smartphones (zonder bril)’

Samsung werkt volgens geruchten hard aan de volgende revolutie voor smartphones: een 3D-scherm. Daarmee kun je diepte zien zonder dat daarvoor een speciaal brilletje nodig is.

Lees verder na de advertentie.

‘Samsung werkt aan 3D-scherm voor smartphones’

De Samsung Galaxy S26 Ultra heeft een zogenaamd privacyscherm. Daarmee worden de kijkhoeken drastisch beperkt, zodat mensen naast je niet kunnen zien wat je op je smartphone aan het uitspoken bent. Handig, maar het lijkt slechts een tussenstap naar een nog veel geavanceerder display.

Volgens insider Schrödinger werkt Samsung namelijk aan een 3D-scherm voor smartphones. Bij 3D denk je misschien aan de brilletjes die je draagt in de bioscoop, maar dat zou met deze techniek niet nodig zijn. Een holografische laag in combinatie met technologie die je ogen volgt moet ervoor zorgen dat je drie dimensies kunt zien zónder bril op je neus.

Samsung Galaxy S26 Ultra review
Het privacyscherm van de Galaxy S26 Ultra

Er zijn al eerder apparaten geweest met een 3D-scherm. Het belangrijkste voorbeeld is waarschijnlijk de Nintendo 3DS. De kijkhoeken daarvan waren echter vrij beperkt. Als je ogen te veel afweken van het midden vervloog het effect bovendien al snel. Samsung zou deze beperkingen voor zijn versie willen oplossen.

Apple zou één van de eerste klanten zijn voor het 3D-scherm van Samsung. We kunnen ons voorstellen dat hij ook opduikt in een toekomstig Galaxy Ultra-toestel.

Enorme mogelijkheden

De mogelijkheden van een 3D-scherm voor smartphones zijn bijna eindeloos. Apps zouden boven je scherm zweven en je kunt ze zelfs achter elkaar plaatsen. Mogelijk gaat de hele interface op de schop. Daarnaast zou je natuurlijk driedimensionale games kunnen spelen of 3D-films kunnen bekijken.

Verwacht niet dat dit scherm volgend jaar al op de markt komt, want het project zou pas in de eerste fase zitten. Maar het is wel een mooi toekomstbeeld.

Zie jij een driedimensionale smartphone wel zitten of vind je het een gimmick? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Via: Schrödinger
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Android Smartphones Samsung Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

Samsung op dreef: al deze oudere modellen krijgen óók One UI 8.5

Samsung op dreef: al deze oudere modellen krijgen óók One UI 8.5

Vandaag 13:53

Installeren maar: One UI 8.5 rolt uit voor de Samsung Galaxy S25

Installeren maar: One UI 8.5 rolt uit voor de Samsung Galaxy S25

Vandaag 11:38

Veel Google-updates deze week! Check hier het overzicht

Veel Google-updates deze week! Check hier het overzicht

8 mei 2026

‘Deze populaire en betaalbare smartwatch kan val voorkomen’

‘Deze populaire en betaalbare smartwatch kan val voorkomen’

8 mei 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren