Samsung heeft bevestigd dat het vijf nieuwe apparaten onthult op zijn komende Galaxy Unpacked-evenement. Waarschijnlijk gaat het hier om de Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Z Fold 2, Watch 3 en Buds Live. Daarnaast zijn er verschillende afbeeldingen van de apparaten verschenen.

5 Samsung-apparaten op Galaxy Unpacked

Het was al bekend dat er ons nieuwe toestellen staan te wachten op het Galaxy Unpacked-evenement van 5 augustus. De fabrikant heeft nu in ieder geval bevestigd dat het vijf nieuwe apparaten onthult op Galaxy Unpacked.

Dit laat Tae-moon Roh, directeur van Samsung Mobile, namelijk weten via een bericht op Samsung Newsroom. Hij zegt daarnaast dat “je in staat zal zijn om volop te leven met deze apparaten in je hand, je oren en om je pols.” Dit lijkt in ieder geval een duidelijke bevestiging voor de komst van de nieuwe Samsung Galaxy Watch 3 en Galaxy Buds Live.

Verder bevestigde het bedrijf al eerder dat de Samsung Galaxy Z Fold 2 verschijnt op Galaxy Unpacked. Samsung noemde het apparaat niet bij zijn naam, maar toonde wel een vlinderachtige animatie bij een tweet over een komend, vouwbaar toestel. Een jaar geleden maakte Samsung ook gebruik van vlinderanimaties bij de originele Galaxy Fold.

Samsung Galaxy Note 20-serie, geen Z Flip 5G

Hoogstwaarschijnlijk maken de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra het vijftal compleet. De opvolgers van de Galaxy Note 10-serie zijn al veelvuldig gelekt, waardoor we waarschijnlijk niet voor verrassingen komen te staan. Ook hebben we al onze Note 20-verwachtingen op een rij gezet.

Daarbij is via de bekende smartphonelekker Evan Blass een nieuwe afbeelding verschenen van de vermeende Galaxy Note 20 Ultra, terwijl hij eerder de normale Note 20 al liet zien. Op de geanimeerde gif is het aankomende toestel van alle kanten te bekijken, zoals je hiernaast ziet.

Tenzij dit duo als één apparaat wordt gezien, lijkt het er dus op dat de 5G-variant van de Galaxy Z Flip afwezig blijft. Dit komt overeen met een recent bericht dat suggereert dat de Z Flip 5G al eerder verschijnt. Een Weibo-post van Samsung China noemt 22 juli als aankondigingsdatum voor dit toestel.

Verschillende apparaten in beeld

Tot slot zijn via Weibo meer vermeende afbeeldingen verschenen van aankomende Samsung-producten. Zo is op een vage afbeelding de vermoedelijke Galaxy Z Fold 2 te zien in de kleur ‘mystic bronze’. Ook de aankomende nieuwe smartwatch en de Note 20 zijn in die kleur te zien.

Galaxy Unpacked vindt plaats op 5 augustus om 16:00 uur Nederlandse tijd. De redactie van Android Planet staat dan in de startblokken om jou te voorzien van alle aankondigingen. Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief, of download onze gratis app.

