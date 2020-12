De 108 megapixel-camera in de Note 20 Ultra is best leuk, maar het kan natuurlijk altijd gekker. Samsung werkt volgens geruchten aan een nieuwe sensor met een resolutie van maar liefst 600 megapixel.

Lees verder na de advertentie.

‘Samsung komt met 600 megapixel-camera’

De betrouwbare lekker Ice Universe claimt dat Samsung werkt aan een 600 megapixel-sensor. Hij deelt op Twitter onderstaande slide uit een interne presentatie. Daaruit blijkt dat Samsung de camera vooral ontwikkelt voor 4K- en 8K-video. Door de hoge resolutie kunnen gebruikers tijdens het filmen inzoomen met minimaal kwaliteitsverlies.

De camera moet een stuk groter worden dan de 108 megapixel-sensor die momenteel in de Samsung Galaxy S20 Ultra en Note 20 Ultra zit. Met 1/0.57 inch zou hij zelfs groter zijn dan de sensor in veel premium compactcamera’s.

Samsung moet nog wel een paar zaken oplossen. Zo neemt een 600 megapixel-camera 12 procent van de achterkant in beslag. Als er ook een ultragroothoeklens en telecamera bij moeten, hou je weinig ruimte over om de smartphone vast te pakken.

Een ander probleem is dat de camera in zijn huidige staat maar liefst 22 millimeter dik is. Zoals je op de slide kunt zien, is dat geen elegant gezicht. Het lijkt bovendien zeer onpraktisch om een dergelijk toestel in je zak te stoppen. Samsung wil de 600 megapixel-sensor dan ook verder doorontwikkelen om van de ‘camera bump’ af te komen.

Voorlopig moeten we het doen met 108 megapixel

Voor Samsung echt een smartphone uitbrengt met 600 megapixel-camera zijn we dus wel een paar jaar verder. Voorlopig houdt de Koreaanse fabrikant het bij de 108 megapixel-sensor die debuteerde in de Galaxy S20 Ultra. De opvolger van dat toestel, de S21 Ultra, beschikt naar verluidt over een nieuwe versie van deze sensor. De goedkopere modellen, de Galaxy S21 en S21 Plus, moeten het waarschijnlijk doen met ‘ouderwetse’ 12 megapixel-camera’s.

Lees het laatste nieuws over Samsung