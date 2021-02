‘Samsung komt binnenkort met supersnelle 65 Watt-oplader’

Samsung-smartphones kunnen binnenkort mogelijk veel sneller opladen dan nu het geval is. De Zuid-Koreaanse fabrikant werkt naar verluidt aan een heuse 65 Watt-adapter voor toekomstige telefoons.

‘Samsung’s 65 Watt-oplader gelekt’

Als het om snelladen gaat horen Samsung-telefoons niet tot de absolute top, maar mogelijk komt daar snel verandering in. De website MySmartPrice heeft informatie gevonden over een 65 Watt-adapter die Samsung gemaakt zou hebben. Dat zou een flinke vooruitgang zijn voor het bedrijf, dat de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra bijvoorbeeld maximaal met 25 Watt laat opladen.

Hoewel dit zeker niet langzaam is, zijn er meerdere fabrikant die een veel betere snellaadtechniek hebben. De OnePlus 8T ondersteunt bijvoorbeeld ook opladen met 65 Watt en gaat binnen 40 minuten van 0 naar 100 procent. Ook de Realme 7 Pro, een toestel van Chinese makelij, kan zo rap opladen.

Het is echter onduidelijk wanneer we de 65 Watt-oplader voor het eerst bij Samsung-toestellen gaan zien, en welke smartphone(s) dit gebeurt. Mogelijk wacht het bedrijf tot de lancering van de nieuwe Galaxy Note-telefoons later dit jaar, al gaan er geruchten dat Samsung stopt met deze reeks. Daarom kan het ook zijn dat een high-end Fold-toestel de primeur krijgt.

Geen oplader bij Galaxy S21

Verder is het de vraag of Samsung straks de rappe 65 Watt-adapter meelevert, of dat je ‘m los moet aanschaffen. Bij de Galaxy S21-telefoons zit namelijk geen oplader meer in het doosje. Je krijgt alleen een usb-c-kabel en als je geen geschikte stekker in huis hebt (bijvoorbeeld van je vorige smartphone), dan moet je alsnog de portemonnee trekken.

Wil je meer weten over de Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra? De smartphones zijn sinds kort in Nederland verkrijgbaar en iets goedkoper dan hun voorgangers. Van de S21 en S21 Ultra hebben we uitgebreide reviews geschreven. Check ze via de links hieronder.

