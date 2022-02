‘Renders van Samsung Galaxy A23 gelekt: 5G in een goedkoop jasje’

Renders van de Samsung Galaxy A23 zijn online verschenen. Het toestel krijgt 5G-ondersteuning en een herontworpen camera-systeem.

Gelekte Galaxy A23-renders: toestel biedt weinig nieuws

Samsung verkoopt jaarlijks miljoenen Galaxy A-smartphones. De fabrikant werkt logischerwijs aan opvolgers van de populaire middenklassers. CollegeDunia lekte onlangs renders uit van de Galaxy A23, de opvolger van de Galaxy A22. De nog onaangekondigde smartphone ziet er op het eerste gezicht niet heel spannend uit. Dat neemt echter niet weg dat de smartphone waarschijnlijk een interessant budget-toestel wordt.

De Galaxy A23 krijgt grotendeels hetzelfde ontwerp als zijn voorganger. Dit betekent relatief dikke schermranden, een flinke kin en een waterdruppel-notch voor de selfiecamera. Het scherm is met 6,6 inch lekker groot. Dankzij 5G-ondersteuning is het toestel toekomstbestendig.

De achterkant van de A23 is ten opzichte van de A22 behoorlijk veranderd. De cameramodule heeft een ander uiterlijk gekregen. Ook zijn de individuele lenzen een stuk groter geworden. Dat betekent waarschijnlijk dat de smartphone betere camera’s krijgt dan de A22, die matige camera’s had. Lees hier onze volledige review van de Samsung Galaxy A22.

Samsung kondigde tijdens het Galaxy S22-evenement in februari aan dat meerdere Samsung-smartphones voortaan vijf jaar lang beveiligingsupdates krijgen. Ook krijgt een aantal toestellen maar liefst vier nieuwe Android-versies. Android-toestellen krijgen over het algemeen matige tot slechte software-ondersteuning, dus dit is een welkome verandering.

We weten nog niet of ook de Galaxy A23 zo lang updates gaat krijgen. Het gaat immers om een budget-toestel en het is de vraag of Samsung hier zo’n strak update-beleid voor overheeft. De Galaxy A53, de duurdere broer van de A23, krijgt volgens de geruchten wél vijf jaar lang updates.

