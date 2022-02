‘Samsung Galaxy A33-specificaties gespot: release binnenkort’

Samsung is klaar om haar gehele A-lijn van smartphones een flinke update te geven. Onlangs lekten de specificaties van de gloednieuwe Galaxy A33 uit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de specificaties van de Samsung Galaxy A33

Samsung verkoopt jaarlijks miljoenen Galaxy A-telefoons. De toestellen behoren tot de populairste smartphones van dit moment. Het is dus niet gek dat Samsung de volgende generatie A-toestellen alweer heeft klaarstaan. Hieronder behoort ook de Galaxy A33, de opvolger van de Galaxy A32. Onlangs werd het toestel gespot in de Google Play Console. Dat betekent dat de lancering nu ieder moment kan plaatsvinden.

De A33 draait op een Exynos 1200-chip met acht kernen en 6GB aan werkgeheugen. Dit zorgt naar verwachting voor soepele prestaties. Verwacht echter geen gamemonster; dan kun je beter voor een duurder model gaan. Het scherm heeft een resolutie van 1080 bij 2400 pixels. We weten nog niet hoe groot dit scherm precies is. De A32 heeft een 6,5 inch-scherm, dus we gaan ervan uit dat de A33 dit ook krijgt.

Het toestel draait op Android 12. Dit is de allernieuwste Android-versie die momenteel beschikbaar is. Natuurlijk is dit geen standaard-Android, maar Samsungs One UI 4. Dit zorgt ervoor dat de Galaxy A33 veel functies heeft waarover ook de duurdere Galaxy S22-serie beschikt. En zeker niet onbelangrijk: de Galaxy A33 krijgt standaard 5G-ondersteuning. Dit had de A32 nog niet.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

En de camera’s dan?

De Samsung Galaxy A33 heeft uiteraard ook camera’s, maar deze staan helaas niet vermeld in de Google Play Console. Wel kunnen we een goede schatting maken op basis van de A32. De hoofdcamera van dit toestel heeft een resolutie van 48 megapixel. Daarnaast zijn er een groothoeklens, macrocamera en dieptesensor aanwezig. Aan de macrocamera en dieptesensor heb je helaas niet zoveel.

Lees ook: Opinie: fabrikanten moeten eens stoppen met al die zinloze camera’s

Naar verwachting krijgt de Galaxy A33 een soortgelijk camerasysteem als zijn voorganger. Wel gaat de fotokwaliteit er waarschijnlijk op vooruit, aangezien de smartphone een jaar nieuwer is. Ben je benieuwd naar de Samsung Galaxy A33 en wil je weten wat we van de Galaxy A32 vonden? Lees dan vooral even onze Samsung Galaxy A32 review.

Wil je op de hoogte blijven van alle laatste Samsung-nieuwtjes? Schrijf je dan in voor de Android Planet nieuwsbrief, download de Android Planet-app en volg ons natuurlijk via Instagram of Facebook.

Meer over Samsung: