Sommige mensen melden dat de batterij van hun Samsung-telefoon sneller leegloopt na de update naar One UI 9.0. Goed nieuws: het bedrijf werkt aan een oplossing. Slecht nieuws: het duurt nog wel even voordat die er is.

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Samsung-gebruikers klagen over batterij

Een paar maanden geleden begon Samsung met het uitrollen van Android 17 naar zijn oudere telefoons. Die update zit verpakt in One UI 9, dat vele nieuwe functies met zich meebrengt. Voor sommige mensen zit er helaas ook eentje tussen waar ze minder gelukkig van worden: de batterij van hun Samsung loopt plotseling veel sneller leeg.

Dat is niet ongebruikelijk na een grote upgrade van het besturingssysteem, maar doorgaans lost het probleem zich na enkele dagen vanzelf op. Vooral eigenaren van een Galaxy S25 Ultra of S24 Ultra melden helaas dat hun accu structureel minder goed blijft presteren sinds het downloaden van One UI 9.0.

De Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung probeerde het probleem met tussentijdse patches te verhelpen, maar dat is nog niet gelukt. Inmiddels heeft het bedrijf aan de Turkse insider Alfatürk laten weten dat de échte oplossing pas komt als One UI 9.5 verschijnt.

Dat is de volgende grote versie van Samsungs softwareschil. Hij staat standaard op de Galaxy S27-telefoons, die we in januari of februari volgend jaar verwachten. Het zal waarschijnlijk tot de lente duren voordat hij ook beschikbaar is op oudere smartphones.

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Meer problemen met One UI 9

Als de batterij van je Samsung snel leegloopt, duurt het dus nog wel even voordat je daar vanaf bent. En dat is niet het enige probleem met One UI 9. Vooral toen hij net uit was, bevatte de software diverse bugs, waaronder eentje met bluetooth. Ook leek de mobiele internetverbinding soms weg te vallen en oogden nachtfoto’s plotseling minder scherp.

Heb jij ook problemen met je Samsung na de update naar One UI 9 of valt het allemaal wel mee? Laat het weten in de reacties!