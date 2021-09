Zo gaat Samsung ervoor zorgen dat je smartphone-accu minder snel slijt

Samsung wil accuslijtage in de nieuwe Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 tegengaan met een feature in de software. Je kan namelijk instellen dat de accu tot 85 procent oplaadt in plaats van 100 procent. Zo blijft de accu langer gezond.

Accuslijtage vertragen met oplaadbeperking

De nieuwe feature zit vooralsnog alleen in de net aangekondigde Samsung Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3, zo schrijft onder meer 9to5Google. Android Planet kan bevestigen dat de feature ook op Nederlandse toestellen beschikbaar is, onderaan bij de instellingen van de accu. Daar staat een schuifje waarmee je aangeeft of de batterij van de smartphone tot 85 procent moet opladen. Dit schuifje staat standaard uit, waardoor de accu tot 100 procent oplaadt.

De batterij volledig opladen biedt de langste accuduur, maar versnelt de slijtage van de accu. Door die slijtage houdt de telefoon na elke oplaadbeurt minder energie vast en loopt de accuduur daarom geleidelijk terug. Na twee jaar gebruik merk je dat de accuduur daarom korter is dan toen je de smartphone in gebruik nam. Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat een batterij minder snel slijt als je hem tot zo’n 80 procent oplaadt en niet onder de 20 procent laat komen.

Feature zit in nieuwe software

De oplaadbeperking van Samsung is daarom handig voor wie zijn toestel wil opladen en tegelijkertijd accuslijtage tegen wil gaan. Onduidelijk is nog of de feature ook naar andere Samsung-smartphones komt. De Z Flip 3 en Z Fold 3 draaien op Android 11 met de nieuwe One UI 3.1.1-softwareschil.

Volgens Android Authority gaat Samsung de One UI 3.1.1-update ook uitrollen naar oudere Z Flip- en Z Fold-modellen. Waarschijnlijk gebeurt dit nog vóór de release van de Android 12-update, die gebaseerd is op One UI 4.0. Deze update komt voor heel veel Samsung-toestellen beschikbaar, vermoedelijk vanaf later deze maand. Binnenkort wordt daarom duidelijk of andere Samsung-smartphones zoals de Galaxy S21 en A51 ook een optionele oplaadbeperking krijgen. Check ook ons overzicht van alle smartphones die (vermoedelijk) een Android 12-update ontvangen.

Meer over de Z Flip 3 en Z Fold 3

De Z Flip 3 en Z Fold 3 zijn Samsungs nieuwste high-end smartphones en vanaf nu te koop in Nederland. De Flip is een klapsmartphone die dichtgeklapt lekker handzaam is. Met de Fold koop je een smartphone met een kleiner scherm voorop en een groot scherm aan de binnenkant.

Nieuwsgierig geworden? Lees dan hier onze uitgebreide Samsung Galaxy Z Flip 3 review of bekijk hieronder de videoreview waarin we de vernieuwingen van de smartphone uitleggen.

