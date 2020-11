Het lijkt erop dat Samsung deze maand begint met de uitrol van de eerste Android 11-updates. Dat is te lezen op een vernieuwde website van de fabrikant.

Samsung geeft meer Android 11-details

Samsung heeft één van z’n websites een frisse update gekregen en meer details gegeven over One UI 3.0. Die versie van de skin, die over Android heen ligt, is onderdeel van de Android 11-update voor Samsung-apparaten. Afgelopen tijd zijn er al verschillende bèta’s uitgerold van de nieuwe software, maar dat was niet in Nederland.

De fabrikant noemt op de website dat de uitrol deze maand begint. Om welke toestellen het precies gaat en in welke landen de updates eerst verschijnen, wordt niet genoemd. We gaan er vanuit dat de Samsung S20, Galaxy S20 Plus en het S20 Ultra-model de update als eerste krijgen, gevolgd door de Samsung Galaxy Note 20-telefoons.

Zodra Samsung deze exacte plannen bekendmaakt, lees je dat uiteraard op Android Planet. Benieuwd of jouw toestel, van Samsung of niet, überhaupt de Android 11-update krijgt? Bekijk dan onze grote Android 11 update-overzicht.

Zo ziet de One UI 3.0-schil eruit

Een grote upgrade voor het design is het snelle instellingen-paneel. Dat is namelijk helemaal opnieuw ontworpen. Ook wordt een nieuwe mediawidget geïntroduceerd. Zo kun je content van verschillende diensten afspelen via dezelfde widget.

Op de site worden ook vernieuwde functies uitgelicht voor onder andere Samsung Knox en Smart Switch. Dat zijn diensten voor respectievelijk beveiliging en het overzetten van data van je oude toestel naar je nieuwe Samsung-apparaat.

Op de website worden ook de normale Galaxy Fold en Z Fold 2 genoemd, net zoals de Galaxy Tab S7-tablet. Voor die apparaten wordt de Multi-Active Windows-functie uitgebreid. Dankzij de grote schermen wordt multitasken nog makkelijker. Verder biedt de One UI 3.0-update de mogelijkheid om videogesprekken te houden met AR emoji. Kies jouw favoriete uiterlijk, start een gesprek en je ziet eruit als je gekozen karakter.

Wil je nog meer weten over de Android 11-update van Samsung? Check dan ook ons artikel met nog meer One UI 3.0-screenshots en vernieuwingen van deze Android-schil.

