Gerucht: Android 11 komt naar deze 90 Samsung-toestellen

Online is een lijst verschenen van de vermeende Samsung-telefoons die de Android 11-update krijgen. Daarbij gaat het om maar liefst 90 smartphones in verschillende productlijnen en prijsklassen.

Lees verder na de advertentie.

De lijst is gepubliceerd door het onbekende Twitter-account TheGalox_, waardoor we het nieuws met een korreltje zout nemen. Op de lijst zien we tientallen toestellen van de Zuid-Koreaanse fabrikant, waarvan veel hier te koop zijn.

Zo zien we de Galaxy S20- en Note 20-telefoons, maar ook verschillende modellen van vorig jaar. Ook veel toestellen in de A- en M-lijn krijgen de update aldus het document. Denk daarbij aan de Galaxy A41 en A51, of de Galaxy M31 en M51.

Tablets worden ook niet overgeslagen en zijn te vinden in de derde kolom. Tot slot worden ook de Galaxy A-toestellen niet vergeten, zoals de Galaxy A10, A20s en Samsung Galaxy A40.

Android 11-uitrol zal maanden duren

Dat verschillende toestellen sowieso Android 11 met de One UI 3.0-schil krijgen, was al duidelijk. Samsung zelf maakte namelijk al eerder verschillende updateplannen bekend. Zo liet de fabrikant weten welke toestellen er drie grote Android-updates krijgen. De Twitteraar noemt niks over datums en de uitrol van de nieuwe software. Eerder werd al wel genoemd dat dit deze maand zou moeten starten.

Samsung kennende rolt de nieuwe Android-versie eerst uit voor zijn huidige vlaggenschepen, waarna andere modellen volgen. Het kan dus nog wel even duren voordat ook jij de Android 11-update krijgt. GizmoChina speculeert dat dat zelfs kan duren tot en met het derde kwartaal van 2021.

Wil je weten wat je precies kunt verwachten bij Android 11 en de vernieuwde One UI-skin? Check dan ook het artikel met One UI 3.0-screenshots en vernieuwingen. Heb je geen Samsung-toestel, maar ben je wel benieuwd wanneer jij Android 11 voor jouw toestel kunt verwachten? Bekijk dan ons grote Android 11 update-overzicht.

Lees meer over Samsung op Android Planet