Android 11 is de grote update van dit jaar en veel mensen willen natuurlijk weten wanneer hun toestel die software ontvangt. De Nederlandse plannen van fabrikant Samsung zijn nu bekend. Bekijk hier of en wanneer jouw Samsung-smartphone de update krijgt.

Van verschillende landen waren de updateplannen van Samsung al bekend. Zo kregen we eerder inzichten van de Android 11-uitrol in bijvoorbeeld Egypte en Duitsland. Een fijne indicatie natuurlijk, maar het echte nieuws is natuurlijk nog beter.

De nieuwe software rolt inmiddels al uit voor de Samsung Galaxy S20-serie en dat zijn ook direct de enige toestellen die dit jaar de update krijgen. Vanaf januari 2021 gaat Samsung echt flink aan de slag in Nederland. Elke maand volgen er meer en meer smartphones en tablets die de update krijgen.

Benieuwd wanneer jouw apparaat ‘m krijgt, check dan onderstaand overzicht met de Nederlandse uitroldata.

December 2020

Januari 2021

Februari 2021

Maart 2021

April 2021

Mei 2021

Juni 2021

Juli 2021

Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S6

Augustus 2021

September 2020

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy Tab A 8 (2019)

Heb je geen smartphone of tablet van Samsung, maar ben je wel benieuwd wanneer jouw toestel de software krijgt? Check dan ons grote Android 11 update-overzicht. Daarin vind je de plannen van andere fabrikanten zoals OnePlus, Huawei, Motorola, Nokia en Xiaomi.

Wat is er nieuw in Android 11?

Android 11 laat je werken met chatbubbels. Zo open je een gesprek van je favoriete chat-app makkelijk en snel. Chats zie je namelijk als een icoontje op je scherm zweven, terwijl je ondertussen ook gewoon andere apps gebruikt. Andere verbeteringen van de software zie je vooral in notificaties, beveiliging en privacy.

We hebben alles veranderingen voor je opgesomd in onze Android 11 review. Je kunt echter ook onderstaande video even bekijken, waarin we je in een paar minuten bijpraten over de nieuwe Android-software.

