Zit je te wachten op een Android 11-update voor jouw Samsung-smartphone? Dan hebben we goed nieuws, want het bedrijf heeft zijn updateplannen bekendgemaakt. We zetten op een rijtje welke toestellen worden bijgewerkt.

Samsung Android 11-plannen

Samsung Egypte heeft bekendgemaakt wanneer welke smartphones worden bijgewerkt naar Android 11. Zoals verwacht zijn de Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra eerst aan de beurt: deze telefoons krijgen nog deze maand een Android 11-update. Daarna volgen de Note 20- en S10-toestellen in januari. Goedkopere smartphones in de Galaxy A-reeks moeten langer wachten en worden vanaf maart 2021 bijgewerkt.

Let op: omdat dit de updateplannen van de Egyptische tak van Samsung zijn, kan het zijn dat de updates een paar weken later (of misschien eerder) in Nederland en België verschijnen. Wanneer de Android 11-updates van Samsung precies in de Benelux worden uitgebracht, is onduidelijk.

Daarnaast ontbreken een aantal telefoons in de lijst, zoals de populaire Galaxy A41, A40 en Galaxy S20 FE. Deze toestellen ontvangen wel een update, maar het is niet duidelijk wanneer eigenaren van deze smartphones met de nieuwe Android 11-features aan de slag kunnen.

December 2020

Januari 2021

Februari 2021

Maart 2021

April 2021

Mei 2021

Juni 2021

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy A01 Core

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy Tab A

Juli 2021

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy Tab S5e

Augustus 2021

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A10s

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy A20s

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy Tab A 10.1

Samsung Galaxy Tab Active Pro

Nieuw in Android 11

Android 11 introduceert de handige chatbubbels, waardoor je gesprekken in je favoriete chat-apps altijd snel kunt openen. Op je homescreen zie je chats als een soort icoontje, ook als je ondertussen andere apps gebruikt.

Daarnaast verbetert Android 11 de notificaties, privacy, beveiliging en nog veel meer. Meer weten? Check dan de uitgebreide Android 11 review of de video hieronder, waarin je in een paar minuten bijpraten over de nieuwste Android-versie.

