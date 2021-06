‘Samsung werkt aan Android 12-update: release waarschijnlijk eind dit jaar’

Samsung is begonnen met de ontwikkeling van de Android 12-update voor de Galaxy S21-smartphones. Wanneer de release precies plaatsvindt is nog onduidelijk, maar eind dit jaar ligt voor de hand.

Android 12-ontwikkeling voor Galaxy S21 begonnen

Smartphone-insider Max Weinbach, die doorgaans over betrouwbare informatie beschikt, laat op Twitter weten dat Samsung werkt aan de Android 12-update voor de Galaxy S21. Meer laat hij niet los, maar hierdoor weten we wel dat de S21-telefoons de eerste Samsung-toestellen zijn die Android 12 krijgen. Dit is logisch, want het zijn de nieuwste high-end smartphones van het bedrijf.

We weten nog niet wanneer Samsung de Android 12-update uitbrengt voor de S21, S21 Plus en S21 Ultra. Het ligt echter voor de hand dat de release eind dit jaar plaatsvindt. De Samsung-vlaggenschepen van vorig jaar, de Galaxy S20-smartphones, kregen vorig jaar in december de Android 11-update. Dit was toen de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem.

Heb je een ouder of goedkoper Samsung-toestel, dan moet je waarschijnlijk een stuk langer wachten op een Android 12-update. Smartphones in de Galaxy S-lijn worden doorgaans eerst bijgewerkt, waarna telefoons in de Galaxy A- en M-lijn volgen. Heb je een Galaxy A52, A51 of A72/A71, dan kun je daarom waarschijnlijk pas begin volgend jaar updaten naar Android 12.

Dit is nieuw in Android 12

Android 12 is een behoorlijk grote update en dat komt vooral door het compleet nieuwe design. Google noemt het ontwerp ‘Material You‘ en zoals de naam al verklapt, wordt de software vooral persoonlijker. Je hebt meer opties om het uiterlijk van Android aan te passen en de software is kleurrijker en speelser.

Daarnaast richt Android 12 zich op privacy en hiervoor is een Privacy Dashboard toegevoegd. Hier kun je zien welke rechten je apps hebben, zoals welke applicaties je camera of microfoon mogen gebruiken. Zie je iets staat wat je niet vertrouwt, dan kun je dit makkelijk aanpassen. Verder zitten in de update verbeteringen voor de Google Assistent en de samenwerking met andere apparaten.

Bekijk ook: onze video over de nieuwe Android 12-functies