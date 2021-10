‘Samsung brengt Android 12 voor het einde van het jaar uit’

Samsung-gebruikers kijken zonder twijfel uit naar de release van Android 12, de grote update van het mobiele besturingssysteem. Maar wanneer wordt de nieuwe Android-versie uitgebracht?

Het lijkt erop dat Samsung-gebruikers niet heel lang hoeven te wachten op een Android 12-update, zo blijkt uit een nieuw gerucht. Website TizenHelp meldt dat Samsung voor het einde van 2021 wil beginnen met de uitrol van Android 12. De bron zegt dat het bedrijf de update ‘uiterlijk in december’ uitbrengt, maar een specifieke releasedatum ontbreekt.

De Android 12-update verschijnt dan overigens niet voor alle Samsung-toestellen tegelijk. De Zuid-Koreaanse fabrikant werkt zijn duurste en nieuwste smartphones altijd het snelst bij. We verwachten daarom dat de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra de eerste Samsung-telefoons zijn die straks op Android 12 draaien. Daarna volgen andere toestellen.

Het zou trouwens niet heel gek zijn als de eerste Samsung-updates in december beschikbaar worden gemaakt. Het bedrijf rolde vorig jaar in dezelfde maand de eerste Android 11-updates uit voor de Galaxy S20-smartphones. Het zou dus heel goed kunnen dat Samsung dezelfde planning aanhoudt, al heeft het bedrijf zich hier nog niet over uitgelaten.

Android 12 en Samsung

Android 12 is een grote update met één hele belangrijke vernieuwing: het Material You-design. Het besturingssysteem krijgt een compleet nieuw uiterlijk en oogt vooral iets speelser, omdat alles kleurrijker is. Android 12 kijkt naar de wallpaper die je instelt en past op basis daarvan de kleuren en accenten van de software aan. Hierdoor ziet Android er bij iedereen iets anders uit.

Voordat Samsung Android 12 uitbrengt, komt het bedrijf eerst nog met een groots evenement. Volgende week woensdag (20 oktober) vindt ‘Unpacked 2021 Part 2‘ plaats, waar mogelijk een nieuwe high-end smartphone wordt aangekondigd. Dit is waarschijnlijk de Samsung Galaxy S21 FE, een goedkopere versie van de S21. De telefoon is mogelijk direct na de aankondiging te bestellen, waarna de release op 29 oktober plaatsvindt.

