Samsung brengt Android 12-update mogelijk sneller uit: dit weten we al

Het lijkt erop dat Samsung sneller een Android 12-update beschikbaar kan stellen dan tot verwacht. De fabrikant lanceert binnenkort namelijk een bètaprogramma voor geïnteresseerde S21-gebruikers.

Google presenteerde Android 12 in mei en heeft al bèta’s ter beschikking gesteld aan gebruikers van een Pixel-smartphone. De definitieve update komt naar verwachting in augustus of september uit. Andere smartphonemerken kunnen hun toestellen dan ook updaten.

Het testen van bètasoftware op smartphones van geïnteresseerde gebruikers is essentieel om de laatste bugs te pletten. Pas daarna stuurt de fabrikant de definitieve update naar alle toestellen.

Samsung is één van de merken die een bètaprogramma hanteert en roept gebruikers van een Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra op om zich aan te melden voor de Android 12-bèta. Die verschijnt ‘binnenkort’ en voegt ook Samsungs nieuwe One UI 4.0-software toe. One UI 4.0 verandert het uiterlijk van de software en voegt nieuwe features toe. Details worden binnenkort verwacht.

Bèta komt sneller dan verwacht

De aankondiging van de bèta is sneller dan verwacht, al is het nog niet duidelijk wanneer de eerste bèta daadwerkelijk beschikbaar komt. Vorig jaar verscheen de eerste Android 11-bèta van Samsung eind september. De Android 12-bèta lijkt eerder te starten.

Hoe sneller de bèta uitkomt, hoe sneller hij afgerond kan worden en dus zo hoe sneller de definitieve update kan verschijnen. Het is nog niet te zeggen wanneer dat moet gebeuren. De Galaxy S21-serie krijgt als eerste de update, gevolgd door andere dure smartphones als de S20-reeks en Note 20-lijn. Goedkopere toestellen als de populaire Galaxy A51 en A52 volgen vermoedelijk snel erna.

